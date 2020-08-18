Об этом пишет The Verge.
Отмечается, что некоторые пользователи Instagram на устройствах iOS и Android получили уведомления: “В Instagram появился новый способ обмена сообщениями со списком функций, включающим “новый красочный вид для ваших чатов”, больше смайликов-реакций, функцию смахивания для ответа и “чат с друзьями, которые используют Facebook”.
После чего им предложили нажать кнопку “Обновить”. Впоследствии привычный значок DM в правом верхнем углу Instagram заменяется логотипом Facebook Messenger.
Когда объединенные чаты появятся у всех на данный момент неизвестно.
- Ранее компания Facebook представила собственный сервис видеочатов, в которых могут участвовать десятки пользователей. Он получил название Messenger Rooms.