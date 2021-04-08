Компания Facebook запустила тестирование нового сервиса Hotline. Приложение будет иметь функции Instagram Live и Clubhouse.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Известно, что приложение позволяет пользователям общаться с аудиторией, которая может задавать вопросы с помощью текста или звука. Интересно, что автор контента сможет транслировать не только звук, но и видео.

Интерфейс нового приложения напоминает Clubhouse. Главная страница разделена на несколько частей. Сверху располагается панель спикера с изображением иконки с фотографией аккаунта. Внизу размещена панель с фотографиями слушателей. В десктопной версии панель спикера расположена справа, а иконки слушателей слева.

Пользователи могут авторизоваться в приложении с помощью Twitter-аккаунта или SMS-кода.

Организатор конференции может модерировать поток сообщений от слушателей: удалять неуместные вопросы или отключать пользователей по своему усмотрению.

Кроме того, Hotline автоматически ведет запись бесед. После завершения разговора спикер получает две записи: одну в формате MP3 (аудио), а другую в MP4 (видео). После этого записи можно разместить на других ресурсах.

Пока дата запуска сервиса неизвестна.