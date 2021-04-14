Facebook тестує застосунок для швидких побачень у відеочаті

Про це повідомляє видання The Verge.

Відомо, що обліковий запис повинен бути прив’язаний до профілю у соціальній мережі. При цьому застосунок безплатний.

Розробники зазначили, що у застосунку не буде загальнодоступних профілів, перегортання чужих акаунтів та можливості прямих контактів.

Користувачам виділяють 4 хвилини для першого знайомства. Якщо за цей час співрозмовники одноголосно вкажуть, що приємно провели час, наступного разу програма запропонує їм поспілкуватися протягом 10 хвилин. Якщо й це спілкування закінчиться успішно, то застосунок запропонує обом перейти до Instagram, iMessage або електронної пошти.

Цікаво, що користувач може налаштувати критерії вибору співрозмовника, зокрема вказати географію пошуку, бажану стать та орієнтацію.

Наголошується, що учасниками спонтанних знайомств можуть стати лише добродушні люди. Тому перед відеознайомством користувач повинен вказати, які якості роблять його доброю людиною. Водночас модератор може відмовити у відеозв’язку, якщо особа вкаже нетипові для добродушної людини якості.

Це правило запровадили для того, щоб мінімізувати ризики образ співрозмовників.