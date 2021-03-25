Covid-19 Украина

обновлено 25.03.2021 в 12:01

Всего:

1596575 (+16669)

Болеют:

282420 (+16669)

Выздоровели:

1283020 (+6748)

Умерло:

31135 (+362)

13:28 Facebook тестирует приложение для социализации заключенных
13:18 Даже в «красных» зонах: В этом году пробное ВНО состоится 10 апреля
13:01 Судно, перекрывшее Суэцкий канал, пока не удалось снять с мели — в пробке более 100 кораблей
12:46 Более 70% украинцев уверены, что не болели COVID-19, – опрос
12:30 На концертах «Лиги смеха» регулярно высмеивают вакцинацию против COVID-19
12:25 Грузия получила первую партию COVID-вакцины Pfizer
11:57 В штабе Навального отказались исправлять карту с «российским» Крымом, – Чубаров
11:53 В Японии торжественно зажгли олимпийский огонь летних игр в Токио: фото, видео
11:46 Нардепу объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов на более чем 97 млн грн
11:14 В «Мивине» больше не будет пакетика с маслом
10:56 AstraZeneca снизила показатель эффективности вакцины — теперь она на уровне 76%
09:39 На вторник, 30 марта, запланировано два внеочередных заседания Рады
08:24 25 марта 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:50 25 марта в отдельных областях Украины ожидается снег с дождем
Партнерский материал
07:27 Наука логики Бетховена: Серии онлайн-лекций украинского композитора и музыковеда Николая Ковалинаса
06:59 Пробки в Киеве: актуальная ситуация на дорогах столицы в режиме online
02:24 Последствия пандемии: в Ватикане кардиналам снизили зарплаты  на 10%
01:39 Спикер МВД заявил, что Геращенко опубликовал имена активистов «для профилактики»
01:36 США и ЕС будут совместно реагировать на угрозы со стороны России, – Блинкен
01:13 США и НАТО призвали к твердости и реализму в отношениях с Россией
00:51 Юрчишин обвинил Киру Рудик в узурпации власти в «Голосе»
00:49 «ОПЗЖ» возобновила «памятник дружбы с русским народом». Активисты его сломали
00:14 Нардеп Юрчишин назвал условие для спасения партии «Голос»

24 марта

23:51 В  NASA назвали дату первого полета вертолета Ingenuity на Марсе
22:50 Джонсон заявил, что  «жадность» и «капитализм» способствовали вакцинации 28 млн. британцев
22:16 Представители Белого дома проверили обстановку на южной границе после недовольства Байдена и Харрис
22:00  Кейт Миддлтон заняла позицию мужа после интервью Меган и Гарри
21:48 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 24 марта
21:41 В администрации Байдена предложили изъять нелицензированное оружие у американцев

Facebook тестирует приложение для социализации заключенных

Компания Facebook Inc. работает над созданием сервиса для заключенных. Новое приложение призвано помочь людям социализироваться после возвращения из тюрьмы.

Четверг, 25 марта 2021, 13:28

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Отмечается, что некоторые пользователи Instagram увидели в своей ленте рекламу нового приложения The Re-Entry. Компания ищет добровольцев для тестирования сервиса, который призван помочь в “подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке общества”. После тестирования пользователей просили оставить отзыв.

“Мы изучаем различные способы помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших программах”, – заявили в компании.

По данным агентства, реклама приложения появилась в Instagram случайно, поскольку компания проводит внутренние тестирования. Обычные пользователи не должны были видеть это объявление.

При этом отмечается, что компания часто тестирует новые приложения, однако идеи не всегда реализовываются.

  • Также компания Facebook Inc. работает над созданием версии приложения Instagram для детей до 13 лет.
  • Стриминговый сервис Netflix запустил собственную версию TikTok, в которой можно смотреть забавные ролики из фильмов и сериалов.
  • Ранее сообщалось, что популярная социальная сеть Instagram тестирует вертикальное перелистывание Stories. Такая же функция доступна в TikTok.
Теги: застосунок для в'язнів, Facebook

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook