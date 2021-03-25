Facebook тестирует приложение для социализации заключенных

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Отмечается, что некоторые пользователи Instagram увидели в своей ленте рекламу нового приложения The Re-Entry. Компания ищет добровольцев для тестирования сервиса, который призван помочь в “подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке общества”. После тестирования пользователей просили оставить отзыв.
“Мы изучаем различные способы помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших программах”, – заявили в компании.
По данным агентства, реклама приложения появилась в Instagram случайно, поскольку компания проводит внутренние тестирования. Обычные пользователи не должны были видеть это объявление.
При этом отмечается, что компания часто тестирует новые приложения, однако идеи не всегда реализовываются.
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