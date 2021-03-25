Facebook тестирует приложение для социализации заключенных

Компания Facebook Inc. работает над созданием сервиса для заключенных. Новое приложение призвано помочь людям социализироваться после возвращения из тюрьмы.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Отмечается, что некоторые пользователи Instagram увидели в своей ленте рекламу нового приложения The Re-Entry. Компания ищет добровольцев для тестирования сервиса, который призван помочь в “подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке общества”. После тестирования пользователей просили оставить отзыв.

“Мы изучаем различные способы помочь решить проблемы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ в наших программах”, – заявили в компании.

По данным агентства, реклама приложения появилась в Instagram случайно, поскольку компания проводит внутренние тестирования. Обычные пользователи не должны были видеть это объявление.

При этом отмечается, что компания часто тестирует новые приложения, однако идеи не всегда реализовываются.

Также компания Facebook Inc. работает над созданием версии приложения Instagram для детей до 13 лет.

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