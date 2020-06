Об этом сообщает Reuters.

В удаленных сообщениях был красный перевернутый треугольник. Этот символ считают нацистским, так как они использовали его для идентификации политических заключенных. Согласно политике Facebook, использование подобных символов в публикациях запрещено.

“Нацисты использовали красные треугольники для идентификации своих политических жертв в концентрационных лагерях”, – написал в четверг президент ADL (американская правозащитная организация, защищающая евреев, – ред.) Джонатан Гринблатт, отреагировав на соответствующие посты Трампа и его команды.

The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS ' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl

В этих постах было сказано, что “опасные толпы крайне левых групп бегут по нашим улицам и вызывают абсолютный беспредел”. Это касалось акций против расизма, которые проходили в США после убийства полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда.

“Мы удалили эти посты и рекламу за нарушение нашей политики в отношении организованной ненависти. Наша политика запрещает использовать символ запрещенной группы ненависти для идентификации политических заключенных без контекста, осуждающего или обсуждающего символ”, – заявили в Facebook.

Такое решение Facebook также воспринимают, как новый шаг в противостоянии Трампа и социальных сетей.

Но у Трампа утверждают, что перевернутый треугольник является логотипом Antifa – антифашисткой организации, которую президент предлагает считать террористической.

“Перевернутый красный треугольник – это символ, используемый Antifa, поэтому он есть в сообщениях об Antifa”, – заявил представитель кампании Трампа Тим Муртауг .

The President of the United States is campaigning for reelection using a Nazi concentration camp symbol.

Nazis used the red triangle to mark political prisoners and people who rescued Jews.

Trump & the RNC are using it to smear millions of protestors.

Their masks are off. pic.twitter.com/UzmzDaRBup

— Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) June 18, 2020