Об этом сообщили в блоге Facebook.
“Мы удалили 610 учетных записей, 89 страниц Facebook, 156 групп и 72 учетных записи Instagram, которые были созданы во Вьетнаме и США и были ориентированы главным образом на США”, — отметили в компании.
Владельцы фейковых страниц и аккаунтов размещали политические мемы и другой контент об актуальных проблемах в США, “включая импичмент, консервативную идеологию, политических кандидатов, выборы, торговлю, семейные ценности и свободу вероисповедания”.
В Facebook отмечают, что над созданием фейков велась тщательная работа. В частности, в качестве фотографий части профилей использовались изображения людей, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
“В некоторых из этих учетных записей использовались фотографии профиля, созданные искусственным интеллектом и маскирующиеся под американцев, чтобы присоединиться к группам и опубликовать контент … Они использовали комбинацию поддельных и подлинных учетных записей местных людей в США для управления страницами и группами”, — добавили в Facebook.
На одну из таких страниц в Facebook подписались более 55 млн пользователей, а самая популярная поддельная учетная запись в Instagram собрала около 92 тысяч подписчиков. Затраты организаторов схемы на рекламу, по информации компании, составили порядка 9,5 млн долларов.
Учитывая масштабы сети, в Facebook решили провели внутреннее расследование. Удалось выяснилось, что большая часть фейков распространяли материалы одной и той же американской медиа-компании BL, в том числе, на ее страницах. Теперь BL запрещена в соцсети.
“Сеть, сфокусированная на BL, неоднократно нарушала ряд наших политик, в том числе политику против скоординированного недостоверного поведения, спама и искажения информации, и это лишь некоторые из них. BL теперь запрещен на Facebook. Мы продолжаем расследовать все связанные сети и предпримем соответствующие действия, если определим, что они ведут себя подозрительно”, — подчеркнули в блоге.
Обслуживалась работа сети, по информации Facebook, частными лицами в США и Вьетнаме.
“Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование связывало эту деятельность с американской медиа-организацией Epoch Media Group и людьми во Вьетнаме, работающими от ее имени”, — говорится в блоге.
Как сообщает издание The Verge, информация, которая распространялась с фейковых аккаунтов, продвигала президента США Дональда Трампа и его политику.
Журналистам удалось связаться с представителями Epoch Media Group, которую Facebook связывает с деятельностью сети. В организации отрицают связь компанией BL, занимавшейся распространением информации в поддержку Трампа.
“В организации объяснили, что это только утверждения Facebook, основанных на их собственном внутреннем расследовании”, — отметили в The Verge.
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