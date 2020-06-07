В социальной сети Facebook удалили около 190 аккаунтов, в которых продвигались идеи относительно превосходства белых в аспекте протестов против расизма в США и других странах мира.

Об этом сообщает Associated Press.

Представители Facebook сообщили, что участники таких групп планировали прийти на акции против расизма. Некоторые из них предлагали принести с собой оружие.

“Мы видели, что данные группы планировали призвать тех, кто является их сторонниками и членами, прийти на протесты, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие”, — рассказал Брайен Фишман, возглавляющий подразделение Facebook, которое отвечает за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов.

При этом, в Facebook не назвали конкретные группы, которые удалили, а также не рассказали о целях, которые те продвигали.

Также стало известно, что такие группы в социальной сети, как “Гордые парни” и “Американская гвардия” были заблокированы на Facebook за нарушение правил. В них были сообщения, призывающие к ненависти.

В Facebook заявили, что будут и впредь удалять новые страницы, группы или учетные записи, созданные пользователями, пытающимися обойти запрет.