Представитель компании в комментарии изданию сообщили, что “мероприятия, которые не поддаются правительственным указаниям по социальному дистанцированию, не допускаются на Facebook”.

“Если правительство не запрещает проведение мероприятия в течение этого времени, мы разрешаем его организацию в Facebook. Организаторы не могут защищать собрания, которые нарушают рекомендации по охране здоровья, и они не могут препятствовать принятию мер предосторожности против распространения нового коронавируса”, — сказал представитель.

В компании отказались комментировать, страницы каких именно мероприятий была удалены из этих соображений.

Ранее репортер CNN Дони О’Салливан сообщил в Twitter, что удаленными оказались, например, рекламные объявления акций протеста против карантина в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске. Решение компанией, по словам О’Салливана, было принято после консультации с правительствами штатов.

Также он отметил, что компания ведет консультации касательно того, запрещены ли протесты во время карантина в Нью-Йорке, Висконсине, Огайо и Пенсильвании, чтобы принять решение по поводу мероприятий, организованных там с помощью Facebook.

