Компания Facebook объявила, что будет указывать информацию о местоположении владельцев аккаунтов с большим охватом аудитории. Это должно помочь пользователям оценить надежность контента.

Об этом информирует издание The Verge.

Нововведение касается также постов в Instagram.

Такой шаг компания предприняла в преддверии президентских выборов в США, которые должны состояться осенью этого года.

“Мы хотим убедиться, что люди пользуются нашими услугами достоверно и могут понять, кто стоит за публикациями, которые они видят. Это особенно важно, когда речь идет о выборах, поэтому мы делаем дополнительные шаги, чтобы сделать страницы и аккаунты с большой аудиторией более прозрачными”, – отмечается в заявлении менеджеров Facebook Аниты Джозеф и Джорджины Шиди-Коллиер.

Новая функция первоначально будет запущена только в США. Она в первую очередь касается Facebook-страниц и Instagram-аккаунтов, владельцы которых проживают за пределами Соединенных Штатов, но имеют большую аудиторию в этой стране.

Данные о местоположении будут указываться в каждом посте, который опубликует владелец аккаунта с большим охватом аудитории (при этом в компании не уточнили, какие именно аккаунты и с какой аудиторией подпадают под нововведение). Например, если владелец учетной записи, ориентированной на американских избирателей, находится в Бразилии, в его постах будет указано: “базируется в Бразилии”.

“Эти изменения являются частью наших более широких усилий по защите выборов и повышению прозрачности Facebook и Instagram, чтобы люди могли принимать более обоснованные решения относительно сообщений, которые они читают, которым доверяют и которыми делятся”, – подчеркивается в заявлении.

Стоит отметить, что после президентских выборов в США в 2016 году и предполагаемого вмешательства в них России (в том числе посредством соцсетей) Facebook предприняла ряд шагов, чтобы попытаться предотвратить дезинформацию на своей платформе. В прошлом году она представила новые инструменты, такие как Facebook Protect (набор усиленных мер безопасности для учетных записей кандидатов и сотрудников их штабов).