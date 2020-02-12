Компания Facebook удалила сеть аккаунтов и групп, связанных с российскими спецслужбами, которые работали в основном в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

”Сегодня мы удалили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетных записи Instagram за нарушение нашей политики против иностранного вмешательства. Эта деятельность возникла в России и была ориентирована в основном на Украину и соседние страны”, – говорится в сообщении.

Люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи для управления группами и страницами. Некоторые из них позиционировали себя гражданскими журналистами и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями.

Администраторы страницы и владельцы аккаунтов обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, включая общественных деятелей, российские военные действия в Сирии, а также якобы утечки СБУ, связанные с ”этнической напряженностью” в Крыму и сбитием малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году.

Кроме того, компания удалила 6 учетных записей Facebook и 5 учетных записей Instagram, которые были созданы в Иране и ориентированы на США. А также сеть, которая возникла в Мьянме и Вьетнаме и была ориентирована на аудиторию в Мьянме.