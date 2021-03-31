В социальной сети Facebook удалили видео, на котором 45-й президент США Дональд Трамп взял интервью у своей невестки, представительницы благотворительного фонда, Лары Трамп.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

В Facebook отметили, что любой контент “голосом Дональда Трампа” будет удален с социальной сети. Как известно, страницу Трампа заблокировали в соцсети в январе, после “штурма Капитолия”.

Накануне Лара Трамп опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит напротив бывшего американского лидера.

“Присоединяйтесь к нам сегодня вечером!”, – написала Лара Трамп.

Facebook разослал электронные письма представителям Трампа. Их предупредили о том, что любой контент, который будут публиковать в Facebook и Instagram “голосом президента Трампа, в настоящее время не разрешен”. Это касается также новых сообщений с выступлениями Трампа. Они предупредили, что новый контент такого характера “будет удален в случае публикации, что приведет к дополнительным ограничениям для учетных записей, в которых он был опубликован”.

Интервью все равно опубликовали, на странице Лары Трамп. Но вскоре его удалили.

“Мы обращаемся к вам, чтобы сообщить, что мы удалили контент со страницы Лары Трамп в Facebook, на которой говорилось о выступлении президента Трампа… В соответствии с блокировкой, которую мы наложили на учетные записи Дональда Трампа в Facebook и Instagram, дальнейший контент, размещенный с голосом Дональда Трампа, будет удален, что приведет к дополнительным ограничениям для учетных записей”, – сказано в сообщении.

Лара Трамп разместила скрин письма в Instagram.

Facebook заблокировал Трампа “на неопределенный срок” после беспорядков в Капитолии. Кроме этой социальной сети, ему закрыли доступ в Instagram, Twitter, Snapchat и YouTube.