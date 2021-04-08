Об этом агентству Reuters сообщил представитель компании.

На прошлой неделе Business Insider сообщил, что номера телефонов и другие данные из профилей пользователей доступны в открытой базе данных. Facebook сообщил в своем блоге во вторник, что “злоумышленники” получили данные до сентября 2019 года с помощью уязвимости в инструменте платформы для синхронизации контактов.

Представитель Facebook сказал, что компания не уверена, что у нее есть полная информация о том, какие пользователи должны быть уведомлены. Он отметил, что Facebook принял во внимание, что пользователи не могут решить проблему и что данные были общедоступными.

В компании мотивировали это решение тем, что полученная информация не включала финансовую информацию, информацию о здоровье или пароли. Однако сопоставленные данные могут предоставить ценную информацию для взлома или других злоупотреблений.