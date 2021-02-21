Об этом, в частности, сообщают агентство Reuters и издание The Hill.
Как известно, на этой неделе Facebook ввела ограничения для пользователей и СМИ из Австралии.
Это было сделано в ответ на намерение правительства страны принять закон, который заставит технологических гигантов платить местным издателям и вещательным компаниям за контент.
По решению Facebook, СМИ и жители Австралии не могут публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости.
Теперь же премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что компания Facebook вернулась “за стол переговоров” по поводу сложившейся ситуации.
“Меня радует то, что Facebook снова за столом переговоров… Мы хотим проработать этот вопрос. Поэтому я приветствую тот факт, что они вернулись к сотрудничеству с правительством”, – отметил политик.
“Компания предварительно снова подружилась с нами”, – пошутил он.
Моррисон также назвал блокировку доступа к новостям “абсолютно неоправданными” действиями.
Глава австралийского казначейства Джош Фриденберг, в свою очередь, сообщил журналистам, что общался с главой Facebook Марком Цукербергом, и в выходные ожидаются дальнейшие переговоры.
В Facebook ранее публично заявляли, что не изменят своего отношения к закону, требующему от платформ соцсетей платить за ссылки на новостной контент.
Указанный проект закона уже одобрен нижней палатой парламента Австралии и, как ожидается, будет принят в течение следующей недели.
- 19 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал продолжать принимать законы, которые заставят Facebook Inc платить средствам массовой информации за контент. Также глава австралийского правительства подчеркнул, что страна получила поддержку от мировых лидеров после того, как цифровой гигант заблокировал все СМИ.