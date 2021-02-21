Компания Facebook Inc, которая недавно ограничила доступ к новостям в своей соцсети для пользователей в Австралии, вернулась к переговорам с правительством этой страны.

Об этом, в частности, сообщают агентство Reuters и издание The Hill.

Как известно, на этой неделе Facebook ввела ограничения для пользователей и СМИ из Австралии.

Это было сделано в ответ на намерение правительства страны принять закон, который заставит технологических гигантов платить местным издателям и вещательным компаниям за контент.

По решению Facebook, СМИ и жители Австралии не могут публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости.

Теперь же премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что компания Facebook вернулась “за стол переговоров” по поводу сложившейся ситуации.

“Меня радует то, что Facebook снова за столом переговоров… Мы хотим проработать этот вопрос. Поэтому я приветствую тот факт, что они вернулись к сотрудничеству с правительством”, – отметил политик.

“Компания предварительно снова подружилась с нами”, – пошутил он.

Моррисон также назвал блокировку доступа к новостям “абсолютно неоправданными” действиями.

Глава австралийского казначейства Джош Фриденберг, в свою очередь, сообщил журналистам, что общался с главой Facebook Марком Цукербергом, и в выходные ожидаются дальнейшие переговоры.

В Facebook ранее публично заявляли, что не изменят своего отношения к закону, требующему от платформ соцсетей платить за ссылки на новостной контент.

Указанный проект закона уже одобрен нижней палатой парламента Австралии и, как ожидается, будет принят в течение следующей недели.