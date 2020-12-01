Об этом сообщает агентство Reuters.
Независимый наблюдательный совет был создан в октябре этого года в ответ на критику по обращению с проблемным содержанием. За месяц работники регулятора получили более 20 тысяч жалоб пользователей, публикации которых неожиданно удалили с платформы.
Согласно решению Наблюдательного совета, шесть публикаций, которые Facebook ранее удалил, необходимо восстановить, ведь нарушений со стороны пользователей не было. Три из шести случаев касались постов, которые Facebook удалил из-за разжигания вражды и ненависти.
Представитель Наблюдательного совета отметил, что случаи выражения ненависти были значительной частью полученных обращений.
“Язык вражды является особенно сложной сферой. Это не так просто … алгоритму понять контекст такого языка”, – сказал Джамал Грин, профессор юридической школы Колумбии.
В ноябре Facebook впервые раскрыл данные о распространенности языка вражды на платформе. Известно, что из 10 тысяч публикаций 10-11 имели признаки языка вражды.
Также Наблюдательный совет пересмотрел дела касательно наготы взрослых, опасных лиц и организации, а также насилия и подстрекательства. Ведомство планирует регулярно просматривать спорные публикации с 2021 года.
Однако критики социальной сети основали “Настоящий наблюдательный комитет Facebook”. Члены этого неформальной сообщества собираются также пересмотреть целесообразность удаления аккаунтов и публикаций пользователей. В частности, они хотят публично рассмотреть скандальную историю с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.
- Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что второй срок Дональда Трампа должен начаться с демонстрации отрубленных голов главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя в Белом доме “как предупреждение”.
- Стив Бэннон лишился адвоката после того, как заявил о необходимости обезглавить главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рэя.
- В четверг, 12 ноября, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил на заседании компании, что бывший советник Трампа Стив Бэннон, предложивший обезглавить главного инфекциониста США Энтони Фаучи и директора ФБР Кристофера Рая, недостаточно нарушил правила сообщества для пожизненного блокирования его учетной записи.