Независимый наблюдательный совет Facebook заявил, что шесть ранее удаленных публикаций пользователей будут восстановлены, поскольку на самом деле нарушений сообщества не было.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Независимый наблюдательный совет был создан в октябре этого года в ответ на критику по обращению с проблемным содержанием. За месяц работники регулятора получили более 20 тысяч жалоб пользователей, публикации которых неожиданно удалили с платформы.

Согласно решению Наблюдательного совета, шесть публикаций, которые Facebook ранее удалил, необходимо восстановить, ведь нарушений со стороны пользователей не было. Три из шести случаев касались постов, которые Facebook удалил из-за разжигания вражды и ненависти.

Представитель Наблюдательного совета отметил, что случаи выражения ненависти были значительной частью полученных обращений.

“Язык вражды является особенно сложной сферой. Это не так просто … алгоритму понять контекст такого языка”, – сказал Джамал Грин, профессор юридической школы Колумбии.

В ноябре Facebook впервые раскрыл данные о распространенности языка вражды на платформе. Известно, что из 10 тысяч публикаций 10-11 имели признаки языка вражды.

Также Наблюдательный совет пересмотрел дела касательно наготы взрослых, опасных лиц и организации, а также насилия и подстрекательства. Ведомство планирует регулярно просматривать спорные публикации с 2021 года.

Однако критики социальной сети основали “Настоящий наблюдательный комитет Facebook”. Члены этого неформальной сообщества собираются также пересмотреть целесообразность удаления аккаунтов и публикаций пользователей. В частности, они хотят публично рассмотреть скандальную историю с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.