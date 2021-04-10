В прошлом году Facebook потратил более 23 миллионов долларов на обеспечение безопасности генерального директора Марка Цукерберга.

Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам.

“Он является синонимом Facebook, и в результате негативное отношение к нашей компании напрямую связано с Цукербергом и часто передается ему”, – говорится в доверенности о роли генерального директора Facebook.

Затраты на безопасность Цукерберга и его семьи выросли в основном из-за протоколов поездок в связи с пандемией COVID-19.

Генеральный директор также получил дополнительные 10 миллионов долларов на оплату персонала службы безопасности и другие расходы на безопасность. Стоимость обеспечения базовой безопасности выросла до 13,4 миллиона долларов по сравнению с 10,4 миллиона долларов годом ранее.

“Комитет по компенсациям и управлению считает, что эти расходы являются уместными и необходимыми в свете того факта, что Цукерберг попросил всего лишь 1 доллар годовой заработной платы и не получает никаких премиальных выплат, вознаграждений за акции или другая компенсации”, – говорится в заявлении доверенного лица.

Facebook также одобрил услуги личной безопасности для некоторых директоров, не являющихся сотрудниками, в январе и феврале “в свете высокого уровня проверок, с которыми столкнулась наша компания, наши исполнительные директоры, а также динамичной и напряженной атмосферы после выборов в США 2020 года и нападения на здание Капитолия США 6 января 2021 года”.

В январском отчете компания Tech Transparency Project обнаружила, что некоторые бунтовщики январской атаки на Капитолий в течение нескольких месяцев использовали частные группы в Facebook для планирования и координации штурма.