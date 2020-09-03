Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

В частности, за неделю до выборов в Facebook нельзя будет размещать рекламные объявления политического характера.

Также в соцсети будут удалять информацию о том, что в ходе голосования можно заразиться коронавирусом.

При этом, Facebook будет размещать информацию о том, как обезопасится от коронавирусной инфекции.

Платформа также будет помечать сообщения, которые размещены с целью объявить итоги выборов нелегитимными или подвергнуть сомнению легитимность методов проведения голосования.

Кроме того, если какой-либо кандидат или кампания попытается объявить о победе до того, как будут объявлены окончательные официальные результаты, соцсеть пометит такие сообщения.