Об этом сообщила пресс-служба соцсети.
В частности, за неделю до выборов в Facebook нельзя будет размещать рекламные объявления политического характера.
Также в соцсети будут удалять информацию о том, что в ходе голосования можно заразиться коронавирусом.
При этом, Facebook будет размещать информацию о том, как обезопасится от коронавирусной инфекции.
Платформа также будет помечать сообщения, которые размещены с целью объявить итоги выборов нелегитимными или подвергнуть сомнению легитимность методов проведения голосования.
Кроме того, если какой-либо кандидат или кампания попытается объявить о победе до того, как будут объявлены окончательные официальные результаты, соцсеть пометит такие сообщения.
- Во вторник, 1 сентября, компания Facebook объявила, что российская группа, известная как Агентство интернет-исследований и которая, по данным разведки, вмешивалась в американские выборы президента в 2016 году, направляет свои действия на то же в этом году.