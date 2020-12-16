15 декабря социальная сеть Facebook удалила три мощные сети агитаторов, которые состоят из сотен учетных записей. Причиной удаления стало "неаутентичное поведение".

Об этом говорится в сообщении Facebook.

К созданию этих сетей причастны Россия и Франция. Целью деятельности аккаунтов было осуществление информационного воздействия на ситуацию в странах Африки и Ближнего Востока.

В соцсети заявили, что удаленные учетные записи нарушали правила иностранного или правительственного вмешательства. Также они распространяли информацию от имени иностранных и правительственных организаций.

Всего удалено 84 аккаунта, 6 страниц, 9 групп и 14 учетных записей в Instagram. Эти страницы вмешивались в дела Центральной Африканской Республики, Мали, Нигерии, Буркина Фасо, Алжира, Кот-д’Ивуара и Чада. Эта сеть была создана на территории Франции.

Кроме того, соцсеть нашла и русскую информационную сеть. Она состояла из 63 Facebook-аккаунтов, 29 страниц, 7 групп и 1 Instagram-аккаунта. Участники сети должны были влиять на ситуацию в Центральной Африканской Республике, Мадагаскаре, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мозамбике, Южной Африканской Республике и диаспоре ЦАР во Франции.

Третья удаленная сеть тоже создана в России. В ее состав входили 211 профилей, 126 страниц, 16 групп и 17 Instagram-аккаунтов. Они контролировали ситуацию в Ливии, Судане и Сирии.