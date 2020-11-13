Социальная сеть Facebook удалила страницу польского политика Януша Корвина-Микке. Мужчина имел почти 780 тысяч пользователей.

Об этом сам политик сообщил на своей странице в Twitter.

К слову, Корвин-Микке был самым популярным польским политиком в Facebook. По количеству подписчиков он опередил президента Польши Анджея Дуду, у которого 755 тысяч подписчиков.

Корвин-Микке написал, что его страница заблокирована “по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками”.

Однако соцсеть регулярно блокировала некоторые публикации политика за нарушения правил сообщества.

Z kompletnie niezrozumiałych powodów Faszyści&Bolszewicy usunęli mi stronę. Jeśli ktoś poszukuje obiecanej na 21.00 zagadki to jest ona od 21.00 tu: https://t.co/tVEbD0OxP4 pic.twitter.com/en1GgALxUg — Janusz.Korwin.Mikke (@JkmMikke) November 12, 2020

К слову, 77-летний Корвин-Микке является главой ультраправой партии “Конфедерация”. Политик известен своей нескрываемой пророссийской позицией. Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее обвинял его партию в связях с Россией.

В 2014-2019 годах Корвин-Микке был депутатом Европарламента от Польши. Часто политик оказывался в центре скандала из-за своих антиевропейских и антиукраинских высказываний.

Он поддерживал аннексию Крыма и незаконно посещал полуостров через Москву. Поэтому ГПУ открыла против него уголовное производство.

Корвин-Микке заявлял, что Польша готовила снайперов для расстрела активистов Евромайдана. Также политик публично заявлял, что Украина является врагом Польши, а РФ – другом.

Корвин-Микке находится под санкциями Европарламента за оскорбление женщин.