Компания Facebook согласилась выплатить 52 млн долларов США компенсации модераторам, у которых из-за работы с шокирующим контентом возникли психологические расстройства и стрессы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Было установлено, что модераторы контента Facebook работали в стрессовых условиях, поскольку им приходилось обрабатывать материалы, содержащие ненавистнические высказывания, сцены насилия, сексуальных надругательств над детьми, терроризма, жестокого обращения с животными и прочее.

Право на компенсацию получат более чем 11 тыс. нынешних и бывших модераторов в Калифорнии, Аризоне, Техасе и Флориде, которые работали в Facebook с 2015 года.

Каждый из работников получит минимум по $1 тысяче, а также право на дополнительную компенсацию (в размере до 50 тыс. долларов), если ему поставят диагноз посттравматического стрессового расстройства или связанного с ним состояния.

В Facebook обязались изменить подходы к модерации контента. Кроме того, модераторам будут оказывать психологическую поддержку.

Иск против Facebook в сентябре 2018 года подала бывшая сотрудница-модератор Селена Скола. Она заявила, что после работы с шокирующим контентом у нее появилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Впоследствии к иску присоединились и другие сотрудники. Они обвинили компанию в том, что она не смогла обеспечить им безопасность на рабочем месте.