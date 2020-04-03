Об этом проинформировали в пресс-службе Facebook.

“Мы запускаем приложение Messenger для MacOS и Windows, чтобы вы могли вести видео чат на своем компьютере и оставаться на связи с друзьями и семьей по всему миру. Сейчас, как никогда, люди используют технологии, чтобы поддерживать связь с теми, о ком они заботятся… За последний месяц мы увидели более чем 100 % увеличение числа людей, использующих свой настольный браузер для аудио и видеозвонков в Messenger. Теперь с приложениями для MacOS и Windows лучшее из Messenger подойдет для настольного компьютера, включая неограниченные и бесплатные групповые видео звонки”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что десктопная версия во многом повторяет мобильную. Так, предусмотрена возможность отправки текстовых сообщений и видео звонки. Есть возможность отправки GIF-файлов, темный режим оформления, а также синхронизация чатов на разных устройствах пользователя.

Messenger Desktop Messenger comes to the big screen. Messenger desktop for MacOS and Windows is here. bit.ly/MessengerDesktop Опубліковано Messenger Четвер, 2 квітня 2020 р.

Загрузить приложение можно из Microsoft Store или Mac App Store.