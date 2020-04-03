Об этом проинформировали в пресс-службе Facebook.
“Мы запускаем приложение Messenger для MacOS и Windows, чтобы вы могли вести видео чат на своем компьютере и оставаться на связи с друзьями и семьей по всему миру. Сейчас, как никогда, люди используют технологии, чтобы поддерживать связь с теми, о ком они заботятся… За последний месяц мы увидели более чем 100 % увеличение числа людей, использующих свой настольный браузер для аудио и видеозвонков в Messenger. Теперь с приложениями для MacOS и Windows лучшее из Messenger подойдет для настольного компьютера, включая неограниченные и бесплатные групповые видео звонки”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что десктопная версия во многом повторяет мобильную. Так, предусмотрена возможность отправки текстовых сообщений и видео звонки. Есть возможность отправки GIF-файлов, темный режим оформления, а также синхронизация чатов на разных устройствах пользователя.
Messenger comes to the big screen. Messenger desktop for MacOS and Windows is here. bit.ly/MessengerDesktop
Опубліковано Messenger Четвер, 2 квітня 2020 р.
Загрузить приложение можно из Microsoft Store или Mac App Store.
- Ранее сообщалось, что компания Facebook начала тестирование функции “Популярные фотографии”, которая прикрепляет бесконечный свиток алгоритмически выбранных фотографий от друзей для их полноэкранного просмотра в новостной ленте.