Компания Facebook начала добавлять специальные отметки к публикациям в ленте, чтобы пользователи могли четко понимать, насколько можно доверять этой информации.

Об этом сообщает издание The Verge.

В частности, компания уже начала тестировать добавление таких отметок. Все публикации маркируют подписями “должностное лицо”, “фан-страница” и “сатирическая страница”. Сейчас нововведение тестируют в США, а впоследствии такие отметки увидят пользователи из других стран.

В компании отметили, что каждую минуту на платформе появляются сотни тысяч публикаций. Пользователю иногда трудно самостоятельно распознать шуточные новости, отличить публикации из официальных страниц известных людей от публикаций их клонов, фан-страниц или мошенников.

Платформа ищет пути снижения количества фейковой информации и деятельности мошенников, которые занимаются дезинформацией.

Уже не первый раз Facebook прибегает к стратегии ярлыков, чтобы предупредить пользователей о сомнительной информации. Компания заявила, что она требует использования ярлыков, чтобы предупредить пользователей о возможном подтасовка фактов в стратегических целях определенных государств.