Об этом сообщает издание The Verge.
В частности, компания уже начала тестировать добавление таких отметок. Все публикации маркируют подписями “должностное лицо”, “фан-страница” и “сатирическая страница”. Сейчас нововведение тестируют в США, а впоследствии такие отметки увидят пользователи из других стран.
В компании отметили, что каждую минуту на платформе появляются сотни тысяч публикаций. Пользователю иногда трудно самостоятельно распознать шуточные новости, отличить публикации из официальных страниц известных людей от публикаций их клонов, фан-страниц или мошенников.
Платформа ищет пути снижения количества фейковой информации и деятельности мошенников, которые занимаются дезинформацией.
Уже не первый раз Facebook прибегает к стратегии ярлыков, чтобы предупредить пользователей о сомнительной информации. Компания заявила, что она требует использования ярлыков, чтобы предупредить пользователей о возможном подтасовка фактов в стратегических целях определенных государств.
- Компания Facebook запустила тестирование нового сервиса Hotline. Приложение будет иметь функции Instagram Live и Clubhouse.