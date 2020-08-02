Об этом сообщает BBC.
Сначала Facebook отказался выполнять решение суда, ссылаясь на нарушение свободы слова.
Верховный суд Бразилии в ответ оштрафовал соцсеть на 1,92 миллионов реалов (около $368 тысяч).
Сейчас доступ к аккаунтам закрыт только на территории Бразилии.
Среди владельцев заблокированных страниц – глава президентской партии Роберту Джефферсон и бразильский бизнесмен Лусиану Ханг.
- Ранее сообщалось, что из социальных сетей Facebook и Twitter удалили аккаунты нескольких высокопоставленных сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару.