Facebook по решению суда заблокировал страницы 12 сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару. Их обвинили в распространении фейковых новостей о судьях.

Об этом сообщает BBC.

Сначала Facebook отказался выполнять решение суда, ссылаясь на нарушение свободы слова.

Верховный суд Бразилии в ответ оштрафовал соцсеть на 1,92 миллионов реалов (около $368 тысяч).

Сейчас доступ к аккаунтам закрыт только на территории Бразилии.

Среди владельцев заблокированных страниц – глава президентской партии Роберту Джефферсон и бразильский бизнесмен Лусиану Ханг.