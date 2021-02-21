Facebook в воскресенье, 21 февраля, удалил страницу вооруженных сил Мьянмы в соответствии со своими стандартами, запрещающими подстрекательство к насилию.

Об этом компания заявила через день после того, как солдаты Мьянмы застрелили двух протестующих против переворота 1 февраля, сообщает Reuters.

“В соответствии с нашей глобальной политикой мы удалили из Facebook страницу группы Tatmadaw за неоднократные нарушения наших общественных стандартов, запрещающих подстрекательство к насилию и координацию причинения вреда”, – говорится в заявлении Facebook.

Военные Мьянмы известны как Татмадау. Их страница True News на момент написания материала не доступна.

Как сообщает Reuters, в субботу два человека были убиты в Мандалае – полиция и солдаты открыли огонь по демонстрантам, протестовавшим против свержения избранного правительства Аунг Сан Су Чжи. По словам спасателей, это был самый кровавый день за более чем две недели демонстраций.