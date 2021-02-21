Об этом компания заявила через день после того, как солдаты Мьянмы застрелили двух протестующих против переворота 1 февраля, сообщает Reuters.
“В соответствии с нашей глобальной политикой мы удалили из Facebook страницу группы Tatmadaw за неоднократные нарушения наших общественных стандартов, запрещающих подстрекательство к насилию и координацию причинения вреда”, – говорится в заявлении Facebook.
Военные Мьянмы известны как Татмадау. Их страница True News на момент написания материала не доступна.
Как сообщает Reuters, в субботу два человека были убиты в Мандалае – полиция и солдаты открыли огонь по демонстрантам, протестовавшим против свержения избранного правительства Аунг Сан Су Чжи. По словам спасателей, это был самый кровавый день за более чем две недели демонстраций.
- Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.