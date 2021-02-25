Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы и связанных с ней СМИ из-за "исключительно серьезных нарушений прав человека" и потенциальной возможности использования социальных сетей для новых актов насилия после переворота в стране.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Сегодня мы запрещаем оставшимся организациям вооруженных сил Мьянмы и государственным структурам и СМИ, которые подконтрольны военным, использовать Facebook и Instagram, а также рекламу коммерческих организаций, связанных с военными. Мы продолжаем рассматривать ситуацию в Мьянме как чрезвычайную и по-прежнему уделяем внимание безопасности нашего сообщества и народа Мьянмы в целом”,— говорится в заявлении компании.

Там отметили, что события после переворота 1 февраля, включая убийства мирных граждан и насилие, ускорили необходимость этого запрета.

Facebook также запретила связанным с военными коммерческим организациям размещать рекламу на платформе.

“Мы соблюдаем те же стандарты сообщества, что и все наши пользователи по всему миру, и удалили контент со страниц и аккаунтов военных, которые нарушали эти правила”, – резюмировали в компании.