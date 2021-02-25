Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Сегодня мы запрещаем оставшимся организациям вооруженных сил Мьянмы и государственным структурам и СМИ, которые подконтрольны военным, использовать Facebook и Instagram, а также рекламу коммерческих организаций, связанных с военными. Мы продолжаем рассматривать ситуацию в Мьянме как чрезвычайную и по-прежнему уделяем внимание безопасности нашего сообщества и народа Мьянмы в целом”,— говорится в заявлении компании.
Там отметили, что события после переворота 1 февраля, включая убийства мирных граждан и насилие, ускорили необходимость этого запрета.
Facebook также запретила связанным с военными коммерческим организациям размещать рекламу на платформе.
“Мы соблюдаем те же стандарты сообщества, что и все наши пользователи по всему миру, и удалили контент со страниц и аккаунтов военных, которые нарушали эти правила”, – резюмировали в компании.
- Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
- Накануне полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.
- 22 февраля полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.