Facebook ввел ограничения для пользователей и СМИ из Австралии в ответ на намерение принять закон, который заставит технологических гигантов платить местным издателям и вещательным компаниям за контент.

Об этом сообщили в блоге Facebook.

В ответ на предложенный в Австралии новый закон о взаимодействии со СМИ, Facebook ограничил возможность для издателей и людей в Австралии публиковать или просматривать австралийские и международные новости. Для пользователей по всему миру размещения и обмен новостными ссылками от австралийских издателей также ограничено.

Причиной стало намерение властей Австралии принять новый закон о взаимодействии со СМИ.

“Предлагаемый закон в корне неверно понимает отношения между нашей платформой и издателями, которые используют ее для обмена новостным контентом. Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, который игнорирует реалии этих отношений, или прекратить позволять использование новостного контента в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем выбираем последнее”, — информирует Facebook.

Компания уверяет, что издатели охотно размещают новости на Facebook, поскольку это позволяет им продавать больше подписок, расширять аудиторию и увеличивать доходы от рекламы. В то же время Facebook, согласно заявлению, получает минимальную прибыль. Однако правительство Австралии видит эту ситуацию иначе.

“Мы были готовы запустить Facebook News в Австралии и значительно увеличить наши инвестиции местным издателям, но мы были готовы сделать это только при условии соблюдения корректных правил. Этот закон создает прецедент, когда правительство решает, кто будет входить в соглашения по новостному контенту, и, в конечном итоге, размер оплаты стороне, которая уже получает выгоду от бесплатных услуг. Теперь мы будем уделять приоритетное внимание инвестициям в другие страны в рамках наших планов по инвестированию в новые лицензионные новостные программы и меры”, — говорится в заявлении.

Компания отмечает, что после трех лет сотрудничества с правительством Австралии для поиска решения, которое бы удовлетворило обе стороны, найти его не удалось.

“Мы долгое время работали над правилами, которые поощряли бы инновации и сотрудничество между цифровыми платформами и новостными организациями. К сожалению, этот закон этого не делает. Вместо этого он пытается наказать Facebook за контент, который он не брал и не запрашивал”, — отмечают в блоге.

Теперь австралийским СМИ запрещено публиковать свой контент на страницах Facebook, а пользователям — распространять ссылки на него. Международные СМИ и в дальнейшем смогут публиковать новостной контент на Facebook, но австралийская аудитория не сможет просматривать его и публиковать ссылки.

Компания надеется, что в будущем все же удастся договориться с правительством Австралии.