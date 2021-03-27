Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Отмечается, что Мадуро распространял на своей странице в соцсети сомнительную информацию о том, как можно вылечить COVID-19. При этом такие способы лечения не имеют научного подтверждения.

В частности, в январе Мадуро разместил видео, в котором заявил, что карвативир, пероральный раствор с тимьяном, является действенным препаратом, который якобы лечит коронавирус без побочных эффектов. При этом научных доказательств эффективности этого средства при борьбе с коронавирусом нет. Facebook удалил это видео.

“Мы следуем указаниям ВОЗ, в которых говорится, что пока нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений наших правил мы блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения”, – сообщили в компании.

Отмечается, что аккаунт Мадуро в Instagram не пострадает.