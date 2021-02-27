Facebook заплатит $650 млн за нарушение конфиденциальности

В США суд рассмотрел коллективный иск пользователей Facebook, которые заявили о нарушении конфиденциальности.

Об этом сообщает издание Variety.

Окружной судья штата Иллинойс Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, которое урегулирует коллективный иск, поданный в 2015 году от имени почти 1,6 миллиона пользователей против соцсети Facebook. В частности, истцы обвинили компанию в нарушении неприкосновенности частной информации. В рамках мирового соглашения компания выплатит истцам 650 млн долларов.

В соответствии с соглашением, пользователи Facebook, которые были истцами, получат не менее 345 долларов США.

В иске утверждалось, что Facebook нарушил Закон о конфиденциальности биометрической информации штата Иллинойс, собирая и сохраняя цифровые сканы лиц отдельных пользователей без предварительного уведомления или согласия.

Судья окружного суда США Джеймс Донато в распоряжении заявил, что взыскание с Facebook 650 млн долларов является “знаковым результатом”.

В своем заявлении представитель Facebook заявил: “Мы рады достижению мирного урегулирования, что отвечает интересам нашего общества и наших акционеров”.

В то же время Facebook отрицает все обвинения в неправомерных действиях.

Напомним, что судебный процесс начался еще в 2015 году. Facebook согласился на выплату 550 млн долларов в январе 2020 года, а потом согласился увеличить сумму до 650 млн долларов по указанию судьи.

Согласно договору, Facebook выключит параметр “распознавания лица” по умолчанию для всех пользователей и удалит все существующие и сохраненные шаблоны лиц.

Парламент Австралии в четверг, 25 февраля, принял законопроект, обязывающий Google и Facebook Inc. платить медиакомпаниям за новостной контент.