Компания Facebook ужесточает свои правила в отношении рекламы, которая обещает защитить от заражения новым коронавирусом.

Об этом пишет американское издание Business Insider.

Теперь в соцсети будет запрещена реклама, в которой будут обещать вылечить или предотвратить заражение вирусом.

Для Business Insider представитель компании заявил: “Недавно мы внедрили политику, запрещающую рекламу, которая относится к коронавирусу, например, гарантирует лечение или профилактику”.

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Facebook, как и другие технические платформы, в настоящее время борется с паническим разговором и порой откровенной дезинформацией относительно COVID-19, который заразил более 79 000 человек по всему миру и убил более 2600 человек за последние несколько месяцев.