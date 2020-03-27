Социальная сеть Facebook запускает в Украине проверку контента на правдивость совместно с партнерами StopFake та VoxCheck.

Об этом на своей странице сообщает менеджер по публичной работе Facebook в Украине Екатерина Крук.

“Как я ждала этого дня – мы запустили программу по фактчекингу в Украине с двумя партнерами StopFake та VoxCheck!”, – написала она.

Крук уточнила, что тот контент, который будет считаться фактчекерами манипулятивным, будет теперь показан ниже в ленте новостей, а также будет маркирован соответствующим образом.

“Те, кто его распространил, хочет распространить, будут получать нотификации, что информация недостоверна. Это помогает уменьшить и в результате остановить распространение недостоверного контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят”, – уточнила она.

Также Крук добавила, что это уменьшит распространение фейков через домены или страницы.

В свою очередь экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook также рассказал о запуске службы.

“На шестой год информационной войны Stopfake и VoxUkraine стали контактными организациями фб по борьбе с дезинформацией. Искренне поздравляю всех причастных!”, – написал он.