Об этом на своей странице сообщает менеджер по публичной работе Facebook в Украине Екатерина Крук.
“Как я ждала этого дня – мы запустили программу по фактчекингу в Украине с двумя партнерами StopFake та VoxCheck!”, – написала она.
Крук уточнила, что тот контент, который будет считаться фактчекерами манипулятивным, будет теперь показан ниже в ленте новостей, а также будет маркирован соответствующим образом.
“Те, кто его распространил, хочет распространить, будут получать нотификации, что информация недостоверна. Это помогает уменьшить и в результате остановить распространение недостоверного контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят”, – уточнила она.
Также Крук добавила, что это уменьшит распространение фейков через домены или страницы.
В свою очередь экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook также рассказал о запуске службы.
“На шестой год информационной войны Stopfake и VoxUkraine стали контактными организациями фб по борьбе с дезинформацией. Искренне поздравляю всех причастных!”, – написал он.
- В октябре прошлого года Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США по поводу влияния на политическую рекламу в Facebook.
- Накануне президентских выборов в США в Facebook появятся отметки на фейковых новостях и материалах подконтрольных государствам СМИ.