Об этом сообщили в блоге компании.
С 30 сентября некоторые пользователи получили возможность объединить свои чаты в Instagram и Messenger от Facebook.
“Мы внедряем эти новые функции в Instagram и Messenger в нескольких странах по всему миру, и вскоре мы расширимся по всему миру”, — отметили в компании, не указав никаких сроков.
Согласно проморолику, пользователи смогут установить обновление, после которого иконка Instagram DM в приложении Instagram будет заменена на иконку Messenger.
При клике пользователи будут видеть чат, в котором объединена переписка из Instagram DM и Messenger.
Обновленный Instagram DM получит расширенный функционал: в него добавят функции из Messenger и ряд новых.
Согласно анонсу, пользователей ждут такие обновления:
— написать или подключиться к видеозвонку можно будет как через Instagram, так и через Messenger;
— во время видеозвонков можно будет использовать режим “Смотреть вместе” для видео и Facebook Watch и IGTV;
— режим “Исчезновения после просмотра” будет доступен не только для фото и видео, но и для сообщений;
— внутри приложения можно будет создать собственные стикеры из селфи;
— цветовую гамму чата можно будет менять;
— можно будет выбрать любимые эмодзи, чтобы быстро реагировать ими на сообщения;
— процесс пересылки контента станет проще;
- Ранее компания Facebook представила собственный сервис видеочатов, в которых могут участвовать десятки пользователей. Он получил название Messenger Rooms.