Facebook запустил интеграцию чатов Messenger и Instagram для некоторых пользователей.

Об этом сообщили в блоге компании.

С 30 сентября некоторые пользователи получили возможность объединить свои чаты в Instagram и Messenger от Facebook.

“Мы внедряем эти новые функции в Instagram и Messenger в нескольких странах по всему миру, и вскоре мы расширимся по всему миру”, — отметили в компании, не указав никаких сроков.

Согласно проморолику, пользователи смогут установить обновление, после которого иконка Instagram DM в приложении Instagram будет заменена на иконку Messenger.

При клике пользователи будут видеть чат, в котором объединена переписка из Instagram DM и Messenger.

Обновленный Instagram DM получит расширенный функционал: в него добавят функции из Messenger и ряд новых.

Согласно анонсу, пользователей ждут такие обновления:

— написать или подключиться к видеозвонку можно будет как через Instagram, так и через Messenger;

— во время видеозвонков можно будет использовать режим “Смотреть вместе” для видео и Facebook Watch и IGTV;

— режим “Исчезновения после просмотра” будет доступен не только для фото и видео, но и для сообщений;

— внутри приложения можно будет создать собственные стикеры из селфи;

— цветовую гамму чата можно будет менять;

— можно будет выбрать любимые эмодзи, чтобы быстро реагировать ими на сообщения;

— процесс пересылки контента станет проще;