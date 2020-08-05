Facebook запустил в платформе Instagram, которая ей принадлежит, новый сервис Reels для создания коротких музыкальных видео, похожий на TikTok. Ранее TikTok обвинял компанию в нечестной конкуренции.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

В среду, 5 августа, был запущен сервис Reels для создания и распространения коротких развлекательных видео в Instagram. Его принцип работы похож на популярное приложение TikTok: с его помощью пользователи могут записывать и редактировать 15-секундные клипы с аудио и эффектами и отправлять их друзьям или публиковать на своей странице.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям необходимо зайти в приложение Instagram и открыть камеру. Внизу будет ползунок, в котором будет необходимо выбрать режим “Reels”.

В левой части будут различные инструменты для редактирования видео, а именно:

“Аудио” — для наложения на видео музыки из библиотеки Instagram или собственной музыки.

“Эффекты” (“маски”) — для выбора эффекта из галереи созданных Instagram или другими пользователями.

“Скорость” — для ускорения или замедления части выбранного видео или аудио.

“Таймер” — в приложении можно будет установить время, после которого пользователь увидит отсчет и начнется запись.

Владельцы открытых учетных записей смогут поделиться клипом со всеми пользователями, тогда он попадет во вкладку “Explore” (обозначена ярлыком лупы, в ней пользователи видят рекомендации и тренды). Также можно будет поделиться видео с подписчиками, опубликовав в своем аккаунте.

Независимо от того, закрытый ли аккаунт, роликом можно будет поделиться в “Историях”. Тогда оно как обычная “история” исчезнет за 24 часа.

Как сообщалось ранее, власти США выражали опасения, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может создавать угрозы национальной безопасности, и анонсировала возможный запрет приложения.

В ответ на обвинения в проблемах с безопасностью и связях с китайским правительством TikTok открыл доступ к своим алгоритмам обработки данных.

Тогда же компания обвинила Facebook в попытках вытеснить конкурента с рынка и призвала к добросовестной конкуренции. Говоря об этом, гендиректор TikTok Кевин Майер вспоминал о неоднократных попытках Facebook создать приложение-аналог TikTok и заявил об атаках со стороны конкурента, замаскированные под патриотизм.