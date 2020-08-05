Об этом сообщается в блоге Instagram.
В среду, 5 августа, был запущен сервис Reels для создания и распространения коротких развлекательных видео в Instagram. Его принцип работы похож на популярное приложение TikTok: с его помощью пользователи могут записывать и редактировать 15-секундные клипы с аудио и эффектами и отправлять их друзьям или публиковать на своей странице.
Как это работает?
Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям необходимо зайти в приложение Instagram и открыть камеру. Внизу будет ползунок, в котором будет необходимо выбрать режим “Reels”.
В левой части будут различные инструменты для редактирования видео, а именно:
- “Аудио” — для наложения на видео музыки из библиотеки Instagram или собственной музыки.
- “Эффекты” (“маски”) — для выбора эффекта из галереи созданных Instagram или другими пользователями.
- “Скорость” — для ускорения или замедления части выбранного видео или аудио.
- “Таймер” — в приложении можно будет установить время, после которого пользователь увидит отсчет и начнется запись.
Владельцы открытых учетных записей смогут поделиться клипом со всеми пользователями, тогда он попадет во вкладку “Explore” (обозначена ярлыком лупы, в ней пользователи видят рекомендации и тренды). Также можно будет поделиться видео с подписчиками, опубликовав в своем аккаунте.
Независимо от того, закрытый ли аккаунт, роликом можно будет поделиться в “Историях”. Тогда оно как обычная “история” исчезнет за 24 часа.
Как сообщалось ранее, власти США выражали опасения, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может создавать угрозы национальной безопасности, и анонсировала возможный запрет приложения.
В ответ на обвинения в проблемах с безопасностью и связях с китайским правительством TikTok открыл доступ к своим алгоритмам обработки данных.
Тогда же компания обвинила Facebook в попытках вытеснить конкурента с рынка и призвала к добросовестной конкуренции. Говоря об этом, гендиректор TikTok Кевин Майер вспоминал о неоднократных попытках Facebook создать приложение-аналог TikTok и заявил об атаках со стороны конкурента, замаскированные под патриотизм.
- Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил запретить сервис TikTok в США до 15 сентября, если китайская компания-разработчик не передаст все права США.
- Компания Microsoft ведет переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке сервиса.