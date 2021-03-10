Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 19:02

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Facebook запустил приложение Instagram Lite в 170 странах

Американская корпорация Facebook объявила о запуске упрощенной версии Instagram под названием Lite. Ее запустили в 170 странах мира.

Среда, 10 марта 2021, 16:50

Об этом говорится в блоге компании.

Известно, что это отдельное приложение, которое работает только на устройствах с операционной системой Android. В новом Instagram Lite можно переписываться с другими пользователями через личные сообщения, а также записывать и публиковать видео.

Пользователи смогут смотреть короткие ролики Reels, но записывать их не смогут в этой версии. Важно, что в Instagram Lite отсутствует торговая площадка. Сейчас в в приложении нет рекламы, но Facebook планирует добавить монетизацию в будущем.

В компании отметили, что версию для iOS пока запускать не планируют. Instagram Lite занимает всего 2 МБ, а основная версия – 30 МБ. Пользователи смогут запускать ее даже при плохом подключении к сети.

Заметим, что Facebook уже запускал Instagram Lite в июне 2018 года. Тогда программа занимала всего 573 КБ. Однако в ноябре 2020 года компания удалила приложение из-за разработки новой версии.

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Теги: Instagram Lite, Facebook, Instagram

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