Facebook запустил приложение Instagram Lite в 170 странах

Американская корпорация Facebook объявила о запуске упрощенной версии Instagram под названием Lite. Ее запустили в 170 странах мира.

Об этом говорится в блоге компании.

Известно, что это отдельное приложение, которое работает только на устройствах с операционной системой Android. В новом Instagram Lite можно переписываться с другими пользователями через личные сообщения, а также записывать и публиковать видео.

Пользователи смогут смотреть короткие ролики Reels, но записывать их не смогут в этой версии. Важно, что в Instagram Lite отсутствует торговая площадка. Сейчас в в приложении нет рекламы, но Facebook планирует добавить монетизацию в будущем.

В компании отметили, что версию для iOS пока запускать не планируют. Instagram Lite занимает всего 2 МБ, а основная версия – 30 МБ. Пользователи смогут запускать ее даже при плохом подключении к сети.

Заметим, что Facebook уже запускал Instagram Lite в июне 2018 года. Тогда программа занимала всего 573 КБ. Однако в ноябре 2020 года компания удалила приложение из-за разработки новой версии.