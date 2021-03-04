Об этом сообщила пресс-служба компании.

“В четверг, 4 марта, мы возобновляем рекламу политических, избирательных и социальных вопросов в США. Мы ввели этот временный запрет после выборов (в США, – ред.) в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов. В отличие от других платформ, нам необходима авторизация и прозрачность не только для политической и предвыборной, но и для социальной рекламы, наша система не отличает эти категории“, – говорится в сообщении.

В компании добавили, что получили много обратной связи по этому вопросу, поэтому в ближайшие месяцы планируют изучить работу политической рекламе в соцсети, чтобы в дальнейшем можно было внести изменения.