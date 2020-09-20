Против компании Facebook подали иск в суд из-за подозрения в шпионаже за пользователями приложения Instagram с помощью несанкционированного использования камер смартфонов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что иск появился после сообщений СМИ о том, что приложение для обмена фотографиями имело доступ к камерам iPhone, даже когда они не использовались активно.

В Facebook опровергали эти сообщения и называли в качестве причины доступа к камерам программную ошибку. В компании отмечали, что это и привело к возникновению ложных сообщений о том, что Instagram имеет доступ к камерам iPhone.

Иск в Федеральный суд Сан-Франциско подала пользовательница Instagram из штата Нью-Джерси Британи Кондити.

Она полагает, что Facebook сознательно использовала камеры мобильных телефонов с целью “сбора ценных данных пользователей Instagram, к которым приложение обычно не имеет доступа”.

В иске говорится, что, “получая очень частные и интимные личные данные о своих пользователях, в том числе относительно частной жизни в собственных домах”, Instagram и Facebook могут собирать “ценные сведения и проводить маркетинговые исследования”.

Это не первый такой иск против Facebook: подобный был подан летом из-за использования технологии распознавания лиц, чтобы нелегально собирать биометрические данные пользователей Instagram. В Facebook опровергали это утверждение и настаивали, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.