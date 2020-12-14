Об этом сообщает Engadget.

В iFixit полностью разобрали PS5 и контроллер DualSense. Игровая приставка получила 7 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности.

Команда рассказала, что защитные панели приставки сможет разобрать для чистки любой пользователь. Для доступа к внутренним частям PS5 необходимо воспользоваться дополнительными инструментами, включая отвертку для винтов T8 Torx.

Также команда показала внутренности блока питания мощностью 350 Вт, который размещен в продолговатом защитном корпусе. Ранее пользователи замеряли, что PS5 под нагрузкой потребляет до 200 Вт.

Специалисты iFixit пояснили, что оптический привод приставки пользователь может отсоединить и заменить самостоятельно. Однако, Sony заблокировала на программном уровне эту возможность. В случае выхода из строя этой части устройства будет необходимо обращаться в сервисный центр. Для полноценной замены привода требуется обновление микрокода материнской платы приставки и привязывание к ней нового оптического устройства.

Такая же ситуация с невозможностью простой замены привода присутствует и у ближайшего конкурента — Xbox Series X. Это могло быть сделано для борьбы с пиратством – например, чтобы нельзя было отключить встроенные в приставку технические средства защиты авторских прав (DRM).

iFixit также внимательно рассмотрели чехол, покрытый пеной, который предотвращает разбрызгивание жидкого металлического теплового раствора процессора. Они не заметили никаких возможных источников шума катушек, на которые жаловались некоторые владельцы при запуске, но увидели наклейку, закрывающую один из винтов. Кроме того, несколько человек, которые слышали шум вентилятора в своей системе, разобрали его и обнаружили внутри незакрепленную наклейку.

Наконец, эксперты разобрали и контроллер DualSense. Они выяснили, что он также просто разбирается на части, если делать это аккуратно. Кроме того, оказалось, что емкость литиевой батареи DualSense почти в полтора раза больше, по сравнению с аккумулятором DualShock 4.