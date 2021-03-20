Об этом сообщают #Буквы.

Акция “Не слышишь? Увидишь” была организована ко дню рождения Сергея Стерненко, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Протестующие скандировали: “Стерненко”, “Аваков черт!”, “Свободу Стерненко!”, “Зелю геть!”, “Свободу политзаключенным!”.

Они бросали файеры, петарды и шумовые гранаты (в том числе и в здание ОПУ).

Кроме того, протестующие облили здание Офиса президента краской и оставили на его стенах надписи краской “Свободу”, “ЛОХ” и другие.

В какой-то момент участники акции разбили стекло в дверях здания ОПУ и подожгли табличку с надписью Президент Украины. Были подожжены и одни из входных дверей.

Акція на підтримку Стерненка

Протестующие выдвинули ряд требований к власти: освободить осужденного Сергея Стерненко; освободить Андрея Антоненко и других политзаключенных; наложить санкции СНБО на Андрея Портнова; отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову; отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.

Под конец они запустили салют под зданием ОПУ.

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Акція на підтримку Стерненка

Фото: #Букви

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.

  • 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років та 3 місяці. Відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.
  • 27 лютого учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.
  • Акції на підтримку активіста відбувалися також 8 та 9 березня. 