В субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента на улице Банковой в центре Киева прошла акция протеста в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко.

Об этом сообщают #Буквы.

Акция “Не слышишь? Увидишь” была организована ко дню рождения Сергея Стерненко, которому сегодня исполнилось 26 лет.

Протестующие скандировали: “Стерненко”, “Аваков черт!”, “Свободу Стерненко!”, “Зелю геть!”, “Свободу политзаключенным!”.

Они бросали файеры, петарды и шумовые гранаты (в том числе и в здание ОПУ).

Кроме того, протестующие облили здание Офиса президента краской и оставили на его стенах надписи краской “Свободу”, “ЛОХ” и другие.

В какой-то момент участники акции разбили стекло в дверях здания ОПУ и подожгли табличку с надписью Президент Украины. Были подожжены и одни из входных дверей.

Протестующие выдвинули ряд требований к власти: освободить осужденного Сергея Стерненко; освободить Андрея Антоненко и других политзаключенных; наложить санкции СНБО на Андрея Портнова; отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову; отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.

Под конец они запустили салют под зданием ОПУ.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.