Это обнаружил пользователь Евгений Сакал.
Согласно анализу данных файла из Telegram-канала Дубинского, там сохранились данные о компьютере и о пользователе, создавшем этот аудио-файл:
Mac Atom Posix Project Path
/Users/montage/Desktop/KUKSIN/15 01 20/15 01.prproj
Прослушку Дубинский опубликовал в январе.
Редакция #Букв успела скачать оригинальный файл с канала Дубинского и перепроверила метаданные.
Стоит отметить, что Куксин – это фамилия журналиста телеканала “1+1”.
Евгений Куксин 1994 года рождения. В Facebook он ведет блог “Лысая правда”, также и в Telegram, и на YouTube-канале. Он рассказывает о политических процессах в Украине. Куксин часто критикует нынешнюю власть, в частности, Премьера Алексея Гончарука.
В 2019 году Евгений Куксин баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва путем самовыдвижения, но не победил на выборах.
На телеканале он занимается журналистскими расследованиями: о контрабанде товаров в Украину;
работе “черных” нотариусов-регистраторов, которые обслуживают коллекторов; о поставках дизеля на оккупированные территории Донецкой и Луганской области с российского Ростова; махинациях на выборах президента Украины.
Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.
В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.