Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале опубликовал файл прослушки Премьера Алексея Гончарука. Стоит отметить, что этот файл содержит имя того, кто его создал.

Это обнаружил пользователь Евгений Сакал.

Согласно анализу данных файла из Telegram-канала Дубинского, там сохранились данные о компьютере и о пользователе, создавшем этот аудио-файл:

Mac Atom Posix Project Path

/Users/montage/Desktop/KUKSIN/15 01 20/15 01.prproj

Прослушку Дубинский опубликовал в январе.

Редакция #Букв успела скачать оригинальный файл с канала Дубинского и перепроверила метаданные.

Стоит отметить, что Куксин – это фамилия журналиста телеканала “1+1”.

Евгений Куксин 1994 года рождения. В Facebook он ведет блог “Лысая правда”, также и в Telegram, и на YouTube-канале. Он рассказывает о политических процессах в Украине. Куксин часто критикует нынешнюю власть, в частности, Премьера Алексея Гончарука.

В 2019 году Евгений Куксин баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва путем самовыдвижения, но не победил на выборах.

На телеканале он занимается журналистскими расследованиями: о контрабанде товаров в Украину;

работе “черных” нотариусов-регистраторов, которые обслуживают коллекторов; о поставках дизеля на оккупированные территории Донецкой и Луганской области с российского Ростова; махинациях на выборах президента Украины.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.