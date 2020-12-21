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Файлы сохранения Cyberpunk 2077 портятся, если их размер превышает 8 мегабайт

У недавно вышедшей игры Cyberpunk 2077 обнаружили еще одну проблему — при достижении объема в 8 мегабайт файлы сохранения повреждаются. Восстановлению они не подлежат, и единственный вариант продолжить игру — использовать более ранние сохранения.

Понедельник, 21 декабря 2020, 15:09

Фото: CD Projekt Red

Об этом пишет The Verge.

Сейчас геймеры часто сталкиваются с нелепыми или странными проблемами в игре Cyberpunk 2077. Студия CD Projekt Red, которая занимала разработкой боевого ролевика, уже выпустила два патча чтобы попытаться исправить некоторые баги.

Тем не менее все чаще начинает всплывать новая проблема: некоторые игроки сообщают, что их Cyberpunk 2077 файлы сохранения повреждаются, если они превышают определенный размер файла (через Eurogamer).

Если ваш файл поврежден, вы, очевидно, увидите это сообщение при попытке загрузить игру: “Сохраненные данные повреждены и не могут быть загружены”. Вот как это выглядит.

Хотя неясно, что может вызвать повреждение файлов сохранения, похоже, это может произойти, когда размер сохранений достигает 8 МБ. Преодоление этого порога происходит, когда файл сохранения поврежден для одного Redditor, в их тестировании. Также несколько человек на форумах CD Projekt Red сообщают, что их файлы сохранения размером более 8 МБ повреждены.

В документе поддержки GOG.com о поврежденных сохранениях: CD Projekt Red говорит, что сохранение повреждено и не может быть восстановлено. Чтобы не видеть подсказку, компания рекомендует использовать более старые сохранения и хранить меньшее количество предметов и материалов для крафта.

Теоретически, ваш файл Cyberpunk 2077 может быть больше 8 МБ, если вы потратили десятки часов на игру и собрали много предметов.

CD Projekt Red сообщает, что ограничение на размер файла сохранения может быть увеличено в одном из будущих патчей. Но даже если это увеличение произойдет, файлы сохранения, которые в настоящее время повреждены, останутся прежними.

Если вы столкнулись с повреждением сохранений, модератор официального форума CD Projekt Red по Cyberpunk 2077 предлагает несколько советов по загрузке сохранений из резервных копий, которые можно попробовать.

Студия пообещала выпустить два больших патча для Cyberpunk 2077 в следующем году: один в январе и один в феврале. Возможно, компания внесет изменения в эти исправления, чтобы предотвратить повреждение файлов.

Напомним, что после многочисленных жалоб на проблемы Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения, Sony и Microsoft начали одобрять заявки на возврат средств вне зависимости от времени, проведённого в игре.

При этом Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а в Microsoft Store появилось предупреждение, что игроки могут испытывать проблемы с производительностью игры на Xbox One.

Добавим, что Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED была самой ожидаемой игрой года. Однако после ее релиза стало известно, что игра еще довольно “сырая”: пользователи сталкивались с многочисленными багами.

Справка. Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк. Ее разработчики — польская студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Digital Scapes. Cyberpunk 2077 является адаптацией настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, события которой происходят на пятьдесят семь лет позже в Найт-Сити, Калифорния, открытом мире с шестью различными регионами.

Теги: Cyberpunk 2077, игра

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