Файлы сохранения Cyberpunk 2077 портятся, если их размер превышает 8 мегабайт

У недавно вышедшей игры Cyberpunk 2077 обнаружили еще одну проблему — при достижении объема в 8 мегабайт файлы сохранения повреждаются. Восстановлению они не подлежат, и единственный вариант продолжить игру — использовать более ранние сохранения.

Об этом пишет The Verge.

Сейчас геймеры часто сталкиваются с нелепыми или странными проблемами в игре Cyberpunk 2077. Студия CD Projekt Red, которая занимала разработкой боевого ролевика, уже выпустила два патча чтобы попытаться исправить некоторые баги.

Тем не менее все чаще начинает всплывать новая проблема: некоторые игроки сообщают, что их Cyberpunk 2077 файлы сохранения повреждаются, если они превышают определенный размер файла (через Eurogamer).

Если ваш файл поврежден, вы, очевидно, увидите это сообщение при попытке загрузить игру: “Сохраненные данные повреждены и не могут быть загружены”. Вот как это выглядит.

Хотя неясно, что может вызвать повреждение файлов сохранения, похоже, это может произойти, когда размер сохранений достигает 8 МБ. Преодоление этого порога происходит, когда файл сохранения поврежден для одного Redditor, в их тестировании. Также несколько человек на форумах CD Projekt Red сообщают, что их файлы сохранения размером более 8 МБ повреждены.

В документе поддержки GOG.com о поврежденных сохранениях: CD Projekt Red говорит, что сохранение повреждено и не может быть восстановлено. Чтобы не видеть подсказку, компания рекомендует использовать более старые сохранения и хранить меньшее количество предметов и материалов для крафта.

Теоретически, ваш файл Cyberpunk 2077 может быть больше 8 МБ, если вы потратили десятки часов на игру и собрали много предметов.

CD Projekt Red сообщает, что ограничение на размер файла сохранения может быть увеличено в одном из будущих патчей. Но даже если это увеличение произойдет, файлы сохранения, которые в настоящее время повреждены, останутся прежними.

Если вы столкнулись с повреждением сохранений, модератор официального форума CD Projekt Red по Cyberpunk 2077 предлагает несколько советов по загрузке сохранений из резервных копий, которые можно попробовать.

Студия пообещала выпустить два больших патча для Cyberpunk 2077 в следующем году: один в январе и один в феврале. Возможно, компания внесет изменения в эти исправления, чтобы предотвратить повреждение файлов.