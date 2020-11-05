Президент Дональд Трамп провел большую часть этого года, закладывая основу для стратегии согласованной нечестности, которую он развернул в часы после дня выборов.

Телеканал CNN провел фактчек высказываний Трампа.

Во-первых, несколько месяцев назад Трамп стал ложно утверждать, что поступающие по почте бюллетени – это махинации с выборами.

Во-вторых, он ложно утверждал, что губернаторы-демократы, которым он не нравится, отвечают за подсчет голосов. В-третьих, он ложно утверждал, что есть что-то гнусное и даже, возможно, незаконное в обычной практике подсчета голосов после дня выборов.

При этом Трамп систематически внушал своим сторонникам полное неприятие его возможного поражения.

Рано утром в среду, 4 ноября, выступая в Белом доме, Трамп безосновательно утверждал, что он уже выиграл, и снова таки безосновательно утверждал, что против него было совершено мошенничество. Затем он продолжил писать в Twitter, где почти все его утверждения были ложными.

По состоянию на 17:30 4 ноября Twitter пометил шесть его твитов предупреждением о том, что изложенные факты могут быть неверны.

Например, Трамп написал: “Они работают над тем, чтобы до 500 тысяч наших голосов в Пенсильвании исчезло – как можно скорее. Точно так же, Мичиган и другие!”

Неправда. Округа просто подсчитывали голоса. В некоторых штатах, например, в Пенсильвании, подсчет голосов по почте, которые обычно отдавали предпочтение демократам, начался после дня выборов, поскольку законодатели штата-республиканцы не разрешали начинать процесс подсчета по мере поступления голосов.

В еще одном твите Трамп написал: “Вчера вечером я лидировал, довольно основательно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях, где демократ лидировал и контролировал. Затем, один за другим, они начали волшебным образом исчезать, когда подсчитывались неожиданные кучи бюллетеней. ОЧЕНЬ СТРАННО, и “социологи” поняли это полностью и исторически неправильно!”

Ложь. Не было никакого “сюрприза” – голоса просто подсчитывались – а бюллетени фактически никуда не сбрасывали. Когда политические обозреватели пишут В Твиттере о “свалках бюллетеней”, они не говорят об выброшенных бюллетенях. Скорее, они относятся к моментам, когда большое количество вновь подсчитанных голосов вводится или “сбрасывается” в публичные итоги.

Трамп написал в Твиттере: “Мы великолепны, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это. Голосовать нельзя после закрытия участков!”

Еще раз: совершенная ложь. Никто ничего не пытался украсть; не было доказательств фальсификации выборов. И голоса просто подсчитывались после закрытия избирательных участков, а не подавались после закрытия избирательных участков.

Поздно вечером в среду Трамп попробовал применить еще одну ложь: он преждевременно объявил о своей победе в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.

Он написал, что “провозглашает победу… на выборах в Пенсильвании (в которой не допускаются законные наблюдатели), штате Джорджия и штате Северная Каролина, в каждом из которых Трамп значительно лидирует”.

“Кроме того, мы настоящим заявляем, что в штате Мичиган на самом деле было тайно вброшено большое количество бюллетеней, о чем широко сообщалось”, – заявил Трамп.

Стоит отметить, что Трамп не вправе “провозглашать победу” через Twitter. Голосование решает, кто выиграет выборы.

Но не только Трамп делал в среду ложные заявления. Ему помогала целая экосистема дезинформации.

Сын президента Эрик Трамп, пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани и руководитель кампании Билл Степьен, среди других союзников, сделали необоснованные заявления о том, что Трамп уже выиграл в Пенсильвании.

Мэтт Шлапп, председатель Американского консервативного союза и муж старшего советника кампании Трампа Мерседес Шлапп, продвигал безосновательную теорию заговора с участием Аризоны.

А адвокат Трампа Руди Джулиани участвовал в предвыборном мероприятии в Филадельфии, в ходе которого выступил с целым рядом ложных заявлений. Комментарии Джулиани были настолько абсурдными, что CNN решил заняться их проверкой более основательно.