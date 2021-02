#Буквы рассказывают, что необходимо знать о Марджори Тейлор Грин.

“Будущая звезда Республиканской партии”

После поражения Трампа на выборах президента США в 2020 году активизировались так называемые сторонники теории заговора QAnon. По данным исследования Pew Research Center, среди сторонников республиканской партии, которые знают о QAnon, 41% относится к ней положительно – частично или полностью. Среди демократов таких нашлось 7%.

По результатам выборов, в Конгресс попали по крайней мере две поклонницы этой загадочной и необоснованной теории заговора – 34-летняя Лорен Боберт и 46-летняя Марджори Тейлор Грин.

Однако именно Грин в течение последних нескольких месяцев активно демонстрирует свои идеологические взгляды.

“Есть уникальная возможность разогнать глобальную толпу педофилов, которые поклоняются сатане, и, думаю, у нас есть президент, чтобы это сделать”, – заявляла Тейлор Грин в 2017 году.

Очевидно, тогда конгрессвумен имела в виду Трампа, а тот, в свою очередь, называл ее “будущей звездой Республиканской партии”.

Импичмент в первый рабочий день

Джо Байден занимал свою должность только один день, когда Тейлор Грин заявила, что готовит документы для его импичмента.

“Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте относительно Джо Байдена”, – заявила она.

При этом конгрессвумен не конкретизировала, в чем именно она обвиняет Байдена.

“Трус, которому платит Сорос”

Недавно в Сети появилось давнее видео, сделанное через несколько недель после массовой стрельбы в феврале 2018 года в средней школе Марджори Стоунмена Дугласа в Паркленде, штат Флорида. На видеоролике Тейлор Грин преследовала активиста контроля над оружием Дэвида Хогга, который выжил во время нападения. Женщина встретила Хогга, когда он посещал сенаторов в Капитолии США, и настойчиво пыталась услышать ответ на вопрос, почему он хотел конфисковать у нее огнестрельное оружие.

Когда тот отказался ответить, Тейлор Грин назвала его “трусом, которому платит Джордж Сорос и другие либералы”.

Религиозный скандал

Несколько дней назад Тейлор Грин спровоцировала новый скандал – религиозный. Так, появилось видео, на котором она пытается заставить мусульман Ильхана Омара и Рашиду Тлайб принять присягу Конгрессу на Библии, а не на Коране.

“Мы объясняем, что нельзя клясться на Коране. Мы принесем Библию и спросим их, смогут ли они принять присягу на Библии … Я думаю, это важно”, – сказала конгрессвумен.

Однако кто-то вне камеры сказал госпоже Грин, что она “задевает” религию двух представителей, требуя принести присягу на Библии вместо Корана.

Но она заявила, что считает Тлайб и Омара “нелегитимными конгрессменами”.

Since we're doing old videos of Marjorie Taylor Greene harassing people, here's her from before she was elected, in Feb 2019, turning up in Congress to try & get @IlhanMN & @RashidaTlaib to retake their oaths on a Bible & not a Quran:

(h/t @ehananoki)pic.twitter.com/YMr7InKYqZ — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) January 27, 2021

Однако это противоречит закону США, ведь законодательство даже не уточняет, что президент США должен присягать именно на Библии.

“Казнить демократов”

В отчете CNN KFile говорится, что Марджори Тейлор Грин неоднократно заявляла о поддержке казни выдающихся демократических политиков в 2018 и 2019 годах перед тем, как стать избранной в Конгресс.

В частности, Грин понравился комментарий в заметке 2019 года, в котором говорилось, что пуля в голову будет быстрым решением для устранения спикера палаты парламента Нэнси Пелоси. В других публикациях Грин понравились комментарии по смертной казни агентов ФБР, которые, на ее взгляд, были частью “глубокого государства”, которое работает против Трампа.

В течение последних нескольких лет аккаунты Грин в социальных сетях кишели комментариям с призывом к убийству демократических политиков.

Она предположила, что Хиллари Клинтон калечила детей и участвовала в педофилии.

Также она писала, что чернокожие люди “содержатся рабами Демократической партии”, а белые люди являются наиболее репрессированной группой в США.

В среду конгрессмен от Демократической штата Калифорния Джимми Гомес заявил, что готовит проект резолюции об исключении Грин из Палаты представителей.

“Само ее присутствие на посту представляет прямую угрозу для избранных чиновников и персонала, обслуживающих наше правительство, и именно с учетом их безопасности, а также безопасности учреждений и государственных служащих во всей нашей стране я призываю коллег поддержать мою резолюцию”, – сказал он.

К критике Грин присоединилась и спикер Демократической палаты Нэнси Пелоси. Она заявила, что назначение конгрессвумен в комитет по вопросам образования было ошибкой и издевательством.

“Назначение ее в комитет по образованию, когда она издевалась над убийством маленьких детей в начальной школе Сэнди Хук, когда она высмеивала убийства подростков в средней школе Марджори Стоунмена Дугласа. О чем они могут думать?”, – сказала Пелоси.

Сама же Грин заявила, что сообщения о ее деятельности в социальных сетях в 2018 и 2019 годах были попытками “фейковых новостей” заставить замолчать ее консервативный голос”.

“В течение многих лет у меня работали команды людей, которые руководили моими страницами. Многим пользователям публикации понравились. Многими публикациями поделились. Некоторые не соответствуют моим взглядам”, – заявила она в Twitter.

Fake News CNN is writing yet another hit piece on me focused on my time before running for political office. I will never back down to the enemy of the American people and neither should you. pic.twitter.com/K3JuvqrDGS — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 26, 2021

Отметим, что за поведением Грин активно наблюдает администрация Twitter. 18 января страницу конгрессвумен заблокировали на 12 часов.

“Указанный аккаунт был временно заблокирован за многочисленных нарушений нашей политики обеспечения честности”, – сказал представитель компании.

Нападение на коллегу

Похоже, Грин не собирается успокаиваться. 29 января демократ Кори Буш заявила, что республиканка Марджори Тейлор Грин напала на нее в здании офиса Конгресса.

В частности, Буш заявила, что Грин и члены его команды без масок устроили скандал в здании Конгресса. Демократка отметила, что перемещает свой офис как можно дальше от офиса Грин для безопасности своей команды.

A maskless Marjorie Taylor Greene & her staff berated me in a hallway. She targeted me & others on social media. I'm moving my office away from hers for my team's safety. I've called for the expulsion of members who incited the insurrection from Day 1. Bring H.Res 25 to a vote. — Cori Bush (@CoriBush) January 29, 2021

Грин, в свою очередь, обвинила коллегу во лжи и назвала ее “террористкой”.