Такое заявление она сделала во время брифинга в Парламенте после заседания комитета.
По словам нардепа, заседание проводилось “за закрытыми дверями, потому что “слуги народа” на комитете проголосовали за то, чтобы поправки к закону рассматривались без участия аграриев, фермеров, аграрных ассоциаций, других политических партий, которые сейчас не являются парламентскими”.
Тимошенко добавила, что на заседании комитета не происходила дискуссия, а также не принималась “ни одна разумная поправка”.
“Проводится это без участия СМИ непосредственно в заседании аграрного комитета. Кроме того, не идет прямая трансляция по каналу “Рада”, когда рассматривается один из важнейших законов Украины”, – отметила депутат.
Лидер “Батькивщины” заявила, что “закон уже согласован” и “прямо противоречит национальным интересам”, а комитет возглавляет “человек, имеющий конфликт интересов и 51 тысячу га в своем управлении” (речь идет о нардепе от “Слуги народа” Николае Сольском).
В связи с этим Тимошенко подчеркнула, что то, что происходит на комитете – это “фарс и фейк, пародия на парламентаризм”. Ответственность за это она возложила на президента Украины Владимира Зеленского.
“Сейчас здесь в аграрном комитете происходит фарс, когда все важнейшие поправки автоматически отклоняются технократическим большинством “слуг народа”. Они поставили это бездумное голосование на поток. И они как роботы – когда объявляется очередная поправка – поднимают руки и автоматически все отклоняют… То, что творится сейчас в аграрном комитете, где по сути проводят фейковое заседание с фейковыми голосованиями и обсуждениями – это ширма и заставка для того, что делается в кулуарах. Все это проводится по поручению президента Украины”, – заявила политик.
“Поэтому прямую ответственность за весь этот шабаш, который устроен с распродажей украинской сельскохозяйственной земли, несет президент Украины”, – добавила Тимошенко.
Аграрний комітет поновив розгляд правок до законопроекту про розпродаж сільськогосподарської землі. Але це не засідання комітету. Це фарс. Влада сховалася за зачиненими дверима і механічно протискає зазадалегідь узгоджений закон. Аграріїв навіть не запросили.
Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 30 січня 2020 р.
Нардепов от “Слуги народа” она назвала “лоббистами и предателями”.
“Пришла саранча, для которой Украина ничего не стоит и которой ресурсы Украины сегодня раздаются с легкостью направо и налево”, – подчеркнула Тимошенко.
Она выразила мнение, что то, что сейчас происходит на комитете, будет наблюдаться и в зале Верховной Рады, где создана “такая же бездумная машина для голосования”.
В связи с этим Тимошенко призвала украинцев “к сопротивлению” политике по земле.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.
- После открытия в Украине рынка земли гражданам России будет запрещено ее покупать. Кроме того, будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
- Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.
- В ходе заседания аграрного комитета было определено, что в рамках функционирования рынка максимальная концентрация земли в одни руки составит 10 тысяч гектар.