Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что рассмотрение земельного законопроекта на заседании аграрного комитета Верховной Рады превратилось в фарс.

Такое заявление она сделала во время брифинга в Парламенте после заседания комитета.

По словам нардепа, заседание проводилось “за закрытыми дверями, потому что “слуги народа” на комитете проголосовали за то, чтобы поправки к закону рассматривались без участия аграриев, фермеров, аграрных ассоциаций, других политических партий, которые сейчас не являются парламентскими”.

Тимошенко добавила, что на заседании комитета не происходила дискуссия, а также не принималась “ни одна разумная поправка”.

“Проводится это без участия СМИ непосредственно в заседании аграрного комитета. Кроме того, не идет прямая трансляция по каналу “Рада”, когда рассматривается один из важнейших законов Украины”, – отметила депутат.

Лидер “Батькивщины” заявила, что “закон уже согласован” и “прямо противоречит национальным интересам”, а комитет возглавляет “человек, имеющий конфликт интересов и 51 тысячу га в своем управлении” (речь идет о нардепе от “Слуги народа” Николае Сольском).

В связи с этим Тимошенко подчеркнула, что то, что происходит на комитете – это “фарс и фейк, пародия на парламентаризм”. Ответственность за это она возложила на президента Украины Владимира Зеленского.

“Сейчас здесь в аграрном комитете происходит фарс, когда все важнейшие поправки автоматически отклоняются технократическим большинством “слуг народа”. Они поставили это бездумное голосование на поток. И они как роботы – когда объявляется очередная поправка – поднимают руки и автоматически все отклоняют… То, что творится сейчас в аграрном комитете, где по сути проводят фейковое заседание с фейковыми голосованиями и обсуждениями – это ширма и заставка для того, что делается в кулуарах. Все это проводится по поручению президента Украины”, – заявила политик.

“Поэтому прямую ответственность за весь этот шабаш, который устроен с распродажей украинской сельскохозяйственной земли, несет президент Украины”, – добавила Тимошенко.

Аграрний комітет поновив розгляд правок до законопроекту про розпродаж сільськогосподарської землі. Але це не засідання комітету. Це фарс. Влада сховалася за зачиненими дверима і механічно протискає зазадалегідь узгоджений закон. Аграріїв навіть не запросили. Опубліковано Юлією Тимошенко Четвер, 30 січня 2020 р.

Нардепов от “Слуги народа” она назвала “лоббистами и предателями”.

“Пришла саранча, для которой Украина ничего не стоит и которой ресурсы Украины сегодня раздаются с легкостью направо и налево”, – подчеркнула Тимошенко.

Она выразила мнение, что то, что сейчас происходит на комитете, будет наблюдаться и в зале Верховной Рады, где создана “такая же бездумная машина для голосования”.

В связи с этим Тимошенко призвала украинцев “к сопротивлению” политике по земле.