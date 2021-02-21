Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.
“Это действительно ужасная ситуация, которую мы пережили и которую мы все еще переживаем. И именно поэтому мы продолжаем настаивать на продолжении мероприятий по охране здоровья – ведь мы не хотим, чтобы это ухудшалось гораздо чем это уже есть”, – сказал Фаучи.
По его словам, медицинские маски носить жители страны, возможно, будут и в 2022 году, так как быстро победить пандемию коронавируса не удастся.
“Думаю, это возможно”, – сказал он журналистам.
Фаучи отметил, что отказаться от масок можно будет только при значительном снижении числа больных и вакцинации подавляющей части населения.
Однако когда это произойдет, никто с уверенностью сказать не может, подчеркнул Фаучи.
С начала пандемии коронавируса в США умерли от осложнений, вызванных COVID-19, почти 500 000 человек, инфицированных выявлено более 28 мл.
- Президент США Джо Байден разворачивает масштабную борьбу с эпидемией коронавируса. Изменены правила прибывания в страну из-за рубежа и введен масочный режим, администрация представила план действий.