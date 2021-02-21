Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

“Это действительно ужасная ситуация, которую мы пережили и которую мы все еще переживаем. И именно поэтому мы продолжаем настаивать на продолжении мероприятий по охране здоровья – ведь мы не хотим, чтобы это ухудшалось гораздо чем это уже есть”, – сказал Фаучи.

По его словам, медицинские маски носить жители страны, возможно, будут и в 2022 году, так как быстро победить пандемию коронавируса не удастся.

“Думаю, это возможно”, – сказал он журналистам.

Фаучи отметил, что отказаться от масок можно будет только при значительном снижении числа больных и вакцинации подавляющей части населения.

Однако когда это произойдет, никто с уверенностью сказать не может, подчеркнул Фаучи.

С начала пандемии коронавируса в США умерли от осложнений, вызванных COVID-19, почти 500 000 человек, инфицированных выявлено более 28 мл.