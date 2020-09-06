За прошедшую неделю 55% всех подрядов страны пришлись на тендеры Укравтодора. Львиную долю забрали шесть фирм-фаворитов Укравтодора.

Об этом говорится в материале “Наши деньги”.

В течение 30 августа — 4 сентября в системе Prozorro были опубликованы объявления о результатах более 75 тысяч закупок. Их общая сумма — 10,58 млрд гривен.

На тендеры Укравтодора пришлось 55% (5,82 млрд гривен) всех подрядов страны за неделю. При этом 5,14 млрд гривен забрали шесть фирм из Национальной ассоциации дорожников Украины, объединяющей фаворитов Укравтодора.

Особенно отличились компании “Автомагистраль-Юг”, “Онур” и “Ростдорстрой”, которые получили подрядов на 2,05 млрд гривен, 1,61 млрд гривен и 1,05 млрд гривен соответственно.

Эти три компании вместе с “Автострада”, “Тех-буд-центр” и “Альтком” в течение года получили 69,8% всех тендеров “Укравтодора” на средний ремонт, реконструкцию и строительство дорог государственного значения (без специализированного ремонта мостов и эксплуатационного содержанию дорог).