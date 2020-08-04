Во вторник агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщают местное издание cleveland.com и Fox News.

Утром 4 августа агенты ФБР провели обыски в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде, штат Огайо.

Источники Fox News сообщают, что обыски связаны с расследованием дела об отмывании денег и финансовом мошенничестве.

Как указано на сайте Optima Management Group, конгломерат является одним из крупнейших арендодателей города. В настоящее время компании принадлежит 55 зданий, в том числе — отель Westin. Однако СМИ отмечают, что ранее компания была крупнее и владела еще несколькими объектами, как бизнес-центр AECOM и здание Huntington Bank.

Сleveland.com отмечает, что Optima связана с украинским олигархом Игорем Коломойским.

“Власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование с участием украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский является руководителем крупной украинской бизнес-компании Privat Group, и руководителем компании, которая также входит в состав Optima”, — говорится в сообщении.

Напомним, в 2019 году “Приватбанк” в своем иске о возмещении убытков, полученных в результате противоправных действий бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — раскрыл десятки активов олигархов в США, купленных для “отмывания” денег. Речь шла о ферросплавных и металлургическиї заводах, коммерческой недвижимости, гостиницах. В частности, была упомянута и компании Optima Ventures, входящая в состав Optima Management Group.