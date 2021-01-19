ФБР использует цифровое отслеживание для поиска участников беспорядков в Капитолии

Участники массовых беспорядков в Капитолии США стремились поделиться доказательствами своего присутствия в здании в Интернете. Нарушители оставили цифровой след минимум на 140 000 изображений. Это существенно облегчает федеральным правоохранителям отслеживание преступников и их арест.

Об этом сообщает издание Axios.

Применение правоохранительными органами метода цифрового отслеживания уже давно находится в центре дискуссий. Активисты утверждают, что цифровое отслеживание нарушает право людей на конфиденциальность, но правоохранители считают, что методом необходимо пользоваться, если нет действенной альтернативы. Очевидно, что штурм Капитолия послужит толчком для новых дискуссий.

Именно способом цифрового отслеживания спецслужбы разных стран мира могут разоблачить факты вербовки.

В отчете, опубликованном в пятницу, помощник директора отдела в Вашингтоне Стивен М. Д’Антуоно заявил, что к этому времени ФБР установило более 270 подозреваемых, причастных к преступной деятельности в Капитолии и вокруг него. Такого результата удалось достичь благодаря цифровым подсказкам, в частности фотографиям и видео, загруженным в Интернет после беспорядков.

“Только за прошлую неделю мы получили от общественности почти 140 000 фотографий и видео”, – сказал он.

ФБР создало портал, в котором можно сообщать любую информацию о людях, участвовавших в беспорядках, или о тех, кто планирует повторные атаки.

Насчитываются десятки случаев, когда нарушители самостоятельно публиковали видео с Капитолия, демонстрируя свои преступные действия. Это и привело к аресту.

25-летний Эдвард Джейкоб Лэнг опубликовал несколько видео и своих фотографий в Капитолии. После этого его обвинили в нападении на полицейского.

26-летний Брэндон Фелоуз разместил в Snapchat фото, на котором он позирует сидя за столом сенатора-демократа Джеффа Меркли. Ему предъявили обвинение во вторжении и беспорядочном поведении.

20-летний Николас Монкада опубликовал в Instagram фото изнутри Капитолия. Его арестовали после того, как одногруппники из колледжа сообщили ФБР.

Это не просто видео и сселфи, а доказательства преступной деятельности. Часто участники беспорядков самопроизвольно попадали на видео.

41-летний Питер Фрэнсис попал на видео в тот момент, когда бил полицейского флагом США.

55-летнего Роберта Ли Санфорда сняли на видео в тот момент, когда он бросил огнетушитель в полицию Капитолия.

60-летний Ричард Барнетт был арестован после того, как позировал для фотографии у стола в кабинете спикера Палаты парламента Нэнси Пелоси.

Федеральные сотрудники пока не рассказывают, сколько задержанных было найдено благодаря системе распознавания лиц с цифровым следом. Однако такой метод могут осудить за несоблюдения правил конфиденциальности, этики и точности.

Некоторые эксперты опасаются, что аресты участников беспорядков из-за их загрузки в социальные сети могут иметь вредный эффект, особенно если их незаконно обвинят.