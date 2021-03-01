Федерация работодателей Украины (ФРУ) и Американская торговая палата поддержали предложение постепенного увеличения акцизов на ТИЭН (табачные изделия для электрического нагрева). Это позволит уже в 2021 году увеличить доходы госбюджета Украины на 2,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба ФРУ.

Обе ведущие бизнес-ассоциации – крупнейших украинских компаний и ведущих иностранных инвесторов – уверены: ранее запланированные резкие повышения акцизов на табачные изделия для электрического нагрева – сразу в 4,2 раза – могут не только разрушить рынок Твена и увеличить объемы нелегальной продукции, но и привести к катастрофическому недовыполнение доходов государственного бюджета Украины.

“В нынешних экономических реалиях такое резкое повышение налога может привести к разрушительным последствиям для рынка и экономики страны, поскольку значительное повышение цены на такую ​​продукцию будет способствовать росту нелегального рынка, в результате чего государство не получит запланированных поступлений в бюджет”, – заявили в Американской торговой палате .

Это мнение разделяют и в Федерации работодателей Украины. Поэтому в ФРУ поддержали недавнее предложение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики по более постепенного повышения ставки акциза на Твенте – не в 4,2, а в три раза уже с апреля 2021, а дальше – на 30 % каждый год.

“По расчетам экспертов Федерации работодателей, реализация предложения комитета увеличит доходы госбюджета по акцизу на Твенте этого года на 2600000000 грн. Ведь более постепенный темп повышения акциза сдерживать рост нелегального рынка тютюновмисних изделий”, – пояснили в Федерации работодателей Украины.

Иначе, предупреждают в ФРУ, если акциз будет повышен сразу в 4,2 раза, легальный рынок Твенте может сократиться втрое. Что непременно ударит не только по доходам государственного бюджета от акциза, но и по доходам от НДС.

“Убеждены, что последовательная и прогнозируемая политика государства в сфере акцизного налогообложения тютюновмисних изделий позволит обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, сохранить рабочие места и укрепить доверие инвесторов к Украине”, – заявили в Федерации работодателей Украины.

Напомним, что на прошлой неделе члены профильного парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики в рамках рассмотрения законопроекта №4278 поддержали повышение ставки акциза на Твенте в 2021 году в 3 раза от действующей в 2020 году и последующее ежегодное повышение 30% в 2022-2025 гг .

По подсчетам Института экономики и прогнозирования НАН Украины (более известный как Институт Гейца), «постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения Твена в течение 2021-2025 гг. Обеспечит на 18700000000 грн больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог) , чем альтернативный “шоковое” сценарий “повышение акциза сразу в 4,2 раза.