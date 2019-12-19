Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что федерализации Украины не будет не при каких условиях.

Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Мы изначально сказали, что федерализации не будет ни при каких условиях и мы готовы пойти только на конституционную реформу, связанную с децентрализацией, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года”, – заявил Ермак.

По его словам, на встрече в “нормандском формате” имела место “неподдельная поддержка Украины со стороны Эммануеля Макрона и Ангелы Меркель”.

“Я считаю, что программа минимум достигнута на сто процентов. Мы ехали, чтобы договориться о прекращении огня, об обмене и разморозить процесс разговоров о движении по Минским соглашениям. Безусловно, многое осталось сегодня несогласованным. По многим вопросам есть разные позиции, как, например, с границей. Но в целом есть тенденция движения вперед, есть зафиксированная встреча через четыре месяца”, – сказал он.

Также Андрей Ермак добавил, что у Президента Зеленского есть четкая позиция на переговорах и он “понимает, с чем никогда не согласится”.