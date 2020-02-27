Федеральный суд США принял к рассмотрению иск Алекса Ровта к народному депутату фракции "Слуги народа" Александру Дубинскому, авторам программы "Гроші" и телеканалу "1+1" по распространению заведомо ложной информации о нем.

Об этом сообщил бывший глава закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен родом из Мукачево Алекс Ровт подал иск в суд США на народного депутата от фракции “Слуги народа” Александра Дубинского.

“С целью обеспечения иска гражданин США Алекс Ровт просит наложить арест на все имущество ответчиков”, – написал Москаль.

Истец, по его данным, также “просит Федеральный суд США истребовать и принять к рассмотрению дело, открытое 20.10.2019 года судом штата Делавэр (№2019-0377) по отмыванию на территории США средств, полученных преступным путем конечным бенифециаром “1+1″ Игорем Коломойским”.

“Средства в размере 607 долл. США перечислялись через “ПриватБанк”, а 46 из них принадлежали “Квартала-95”, – утверждает Москаль.

Алекс Ровт подал аналогичные иски к тем же ответчикам также в Соломенский и Подольский районный суды Киева. Москаль опубликовав копии нескольких страниц постановления американского суда.

“Можно уже делать ставки на то, какие суды скорее рассмотрят эти дела – украинские или американский. Также я подал ходатайство, чтобы при привлечении меня в этом деле на территории США все расходы на перелет и проживание были возложены на ответчиков”, – резюмировал Москаль.

Следует отметить, что Дубинский в своей программе “Дубинизмы” от 3 февраля заявил, что люди Ровта якобы предлагали 5 миллионов долларов взятки председателю Фонда госимущества за директора Одесского припортового завода (ОПЗ).

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(На видео 14:55)

СПРАВКА. Алекс Ровт – украинско-американский предприниматель еврейского происхождения. Родился в городе Мукачево в семье служащего. В 1973 году переехал в Венгрию на постоянное место жительства. В 1985 году эмигрировал из Венгрии в США, где проживает и сейчас. Некоторое время работал в фирме “Милмард”, в ювелирной фирме, потом открыл ресторан. Сейчас он – президент компании “IBE Trade Corp” в Нью-Йорке по производству и реализации минеральных удобрений. Миллиардер, один из самых богатых людей мира по рейтингу Forbes.