Об этом нардеп сообщил в видеообращении на Facebook.

По словам нардепа, сегодня, 29 июля, она пришла с адвокатом в Печерский суд Киева, где должно было состояться заседание по обжалованию врученного ей подозрения. Жалоба была подана более чем месяц назад.

В суде ей сообщили, что судья ушла в отпуск, из-за чего заседание перенесли на неопределенный срок.

Федына заявила, что правоохранители воспользовались этим и вручили ей обвинительный акт.

“Ну а следователи и прокуроры использовали это, чтобы вручить мне обвинительный акт – в том, что я угрожала президенту Зеленскому. Угрожала словами:” А знаешь, там стреляют “. Угрожала словами:” А знаешь, там разрываются гранаты”. Так и скажу еще раз: там стреляют, там разрывают гранаты, там каждый день мы имеем раненых”, — сказала депутат.

Как известно, Софии Федыне вменяют угрозу убийством Президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса).

Так, 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.

О том, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за высказываний нардепа, стало известно 1 ноября.