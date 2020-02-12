Федине вручили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уточняется, что Федина подозревается в угрозе убийством Президенту Украины Владимир Зеленского.

“Прокурорами офиса Генерального прокурора по поручению Генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований народному депутату Украины сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, осуществленной в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.

“Народный депутат, действуя по намеренному сговору группой лиц с гражданкой 26 октября 2019 года, находясь в одной из кофеен г. Львов, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть “Facebook” и видеохостинг “Youtube”, выразила устные угрозы убийством относительно Президента Украины Зеленского В. А. в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в случае доказательства вины Софии Федине может угрожать тюремный срок до 5 лет.