16:45 Facebook удалила десятки российских фейковых аккаунтов, писавших об Украине
16:40 Слово «слуга» в названии президентской партии хотят запретить через суд
16:09 НАТО будет одновременно отвечать на угрозы России и Китая
15:56 Создано приложение, в котором пользователя все хвалят: все потому, что там одни боты
15:48 Триумф «Паразитов» – признак кризиса веры в капитализм
15:30 Эрдоган пригрозил уничтожать войска Башара Асада
14:57 Суд Испании разрешил высчитывать деньги из зарплаты за перерывы на курение
14:53 В Apple рассказали, как ищут насильников по фото из iCloud
14:43 Джамала ждет второго ребенка
14:35 Ермак о принципах работы ОПУ: «Никаких интриг и вмешательства в госпроцессы»
14:06 В Кремле объявили, кто будет заниматься «украинским направлением»
13:59 Ермак: Заявление Арахамии о воде в Крым в обмен на Донбасс – его личное мнение
13:57 Коби Брайанта и его дочь тайно похоронили на прошлой неделе
13:32 Состояние зараженных коронавирусом на лайнере украинцев удовлетворительное
13:23 В Украине подлинность органической продукции можно будет проверить через смартфон
13:08 «Угрозы» Зеленскому: ГБР вручает подозрение нардепу Софии Федине
13:00 Ермак пока не планирует проводить ротации в Офисе президента
12:39 Ермак: Законы, ограничивающие свободу слова в Украине, приняты не будут
12:36 Из-за пожаров в Австралии в срочной помощи нуждаются более ста видов животных
12:29 Под стенами Кабмина «пикетируют» фуры
12:01 В Ухане врачи поднимают настроение пациентам, зараженным вирусом, танцами
Партнерский материал
11:50 Эскиз РН «Циклон 4М», созданный в КБ «Южное», получил высокую оценку ANSYS
11:41 Космические силы США обвинили Россию в шпионаже
11:39 Ермак обещает улучшить коммуникации Банковой: «Без СМИ власть не может стать лучше»
11:37 На первых станциях метро Киева 4G-интернет обещают запустить уже в марте
10:47 В США заявили, что Россия пытается вызвать раскол Западных Балкан

Федине вручили подозрение

Народному депутату от фракции "Европейской солидарности" Софии Федине в Государственном бюро расследований вручили подозрение.

Среда, 12 февраля 2020, 16:42

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уточняется, что Федина подозревается в угрозе убийством Президенту Украины Владимир Зеленского.

“Прокурорами офиса Генерального прокурора по поручению Генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований народному депутату Украины сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, осуществленной в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.

“Народный депутат, действуя по намеренному сговору группой лиц с гражданкой 26 октября 2019 года, находясь в одной из кофеен г. Львов, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть “Facebook” и видеохостинг “Youtube”, выразила устные угрозы убийством относительно Президента Украины Зеленского В. А. в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в случае доказательства вины Софии Федине может угрожать тюремный срок до 5 лет.

Как известно, София Федина и Маруся Зверобой подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Зверобой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.

  • Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что народному депутату Софии Федине грозит арест, если лингвистическая экспертиза подтвердит, что она угрожала президенту Владимиру Зеленскому.
  • 6 февраля следователи Госбюро расследований сообщили волонтеру Марусе Зверобой о подозрении в угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому.
  • 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства ветерану АТО, военнослужащей Вооруженных сил Украины Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.
Теги: Владимир Зеленский, София Федина

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!