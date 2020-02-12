Федине вручили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Уточняется, что Федина подозревается в угрозе убийством Президенту Украины Владимир Зеленского.
“Прокурорами офиса Генерального прокурора по поручению Генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований народному депутату Украины сообщено о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, осуществленной в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.
“Народный депутат, действуя по намеренному сговору группой лиц с гражданкой 26 октября 2019 года, находясь в одной из кофеен г. Львов, во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть “Facebook” и видеохостинг “Youtube”, выразила устные угрозы убийством относительно Президента Украины Зеленского В. А. в связи с его государственной деятельностью”, – говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что в случае доказательства вины Софии Федине может угрожать тюремный срок до 5 лет.
Как известно, София Федина и Маруся Зверобой подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Зверобой опубликовала видео, на котором она и Федина раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.
“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федина.
1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что народному депутату Софии Федине грозит арест, если лингвистическая экспертиза подтвердит, что она угрожала президенту Владимиру Зеленскому.
- 6 февраля следователи Госбюро расследований сообщили волонтеру Марусе Зверобой о подозрении в угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому.
- 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства ветерану АТО, военнослужащей Вооруженных сил Украины Марусе Зверобой, которою подозревают в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.